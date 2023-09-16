В субботу в Таллинне откроются Дни национальных культур

По словам вице-мэра Таллинна Андрея Канте, каждый народ является носителем своей культуры и традиций, сохранение которых имеет большое значение. «Многообразие культур не просто обогащает культурный ландшафт нашего города, но способствует взаимопониманию и гармонии в обществе. Знакомство с разными культурами побуждает нас к тому, чтобы понимать и уважать друг друга. В течение девяти дней представится возможность познакомиться с окружающими нас культурами через национальные блюда, языки, музыку, искусство и посредством участия в различных мастер-классах», - сказал Канте.

В субботу, 16 сентября, откроются выставка марокканских нарядов и предметов быта в Таллиннском ботаническом саду, тематические выставки в отделениях Таллиннской центральной библиотеки, художественные выставки и книжная выставка в отделении литературы на иностранных языках, а также выставка азербайджанских ковров в галерее по адресу ул. Вяйке-Карья, 2. Выставки будут открыты до 24 сентября.

Также пройдет День наследия Грузии в Пельгулиннаском доме Таллиннского народного университета, демонстрация приготовления блюд марокканской кухни в ботаническом саду, мастер-класс по арабской каллиграфии, знакомство с турецкой кухней в Пиритаской библиотеке, итальянское утро в библиотеке Сяэзе, экскурсии в парке Кадриорг, а для детей подготовлены языковые кружки в библиотеках и утренники.