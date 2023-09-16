Видео ⟩ Нарвское горсобрание выразило вотум недоверия Катри Райк

Евграфов подчеркнул, что в интересах жителей города необходимо изменить стиль и методы работы городской управы, поэтому смена мэра стала необходимым шагом. Кто заменит Катри Райк на посту мэра Нарвы станет известно в течение ближайшего времени.

В своем обращении Катри Райк поблагодарила коллег из горуправы за хорошую работу. Горсобрание она поблагодарила за конструктивную критику и сотрудничество. Также она пожелала удачи и успехов новым властям и призвала воплотить в жизнь все запланированные проекты.

«Нарва должна быть повернута лицом к Эстонии и Таллинну. Чтобы от Нарвы не было слышно странных и непонятных сигналов. Желаю успехов», – резюмировала она.

В понедельник, 11 сентября, в Нарве прошло внеочередное заседание Нарвского городского собрания, на котором произошел ряд весьма важных изменений в уже существующей структуре правления.

Во-первых, была организована новая фракция - Narva, куда вошли бывшие члены Keskerakonna Fraktsioon Narva Heaks, за исключением двух человек - Марины Шуруповой и Виктора Шемарина - которые предпочли остаться в старой фракции. Согласно регламенту, для создания фракции необходимо, чтобы в ней было как минимум пять человек. Однако ничего не сказано о том, что происходит с фракцией, из которой вышло большое количество ее членов и в ней осталось меньше пяти человек.

Во-вторых, был инициирован вотум недоверия Катри Райк, под которым свою подпись поставили 18 депутатов.

По словам Алексея Евграфова, главной причиной для выражения вотума недоверия Райк стал тот факт, что мэр города проигнорировала решения горсобрания по переименованию названных в честь красноармейцев улиц, которые, по словам политика, «имеют огромное значение для нарвитян». Сама Райк считает, что это только повод, а не реальная причина. На вопрос журналистов ERR о том, можно ли назвать переворот «центристским», Катри Райк ответила утвердительно. Сам же Евграфов выразил радость в связи с тем, что теперь все центристы оказались собраны в одном месте, а именно - во фракции Narva.

В-третьих, были выбраны новый председатель горсобрания, которым стала Ирина Янович, и заместитель председателя, которым назначили Татьяну Стольфат. За Стольфат было отдано 20 голосов.

По мнению самой Райк, за вотумом недоверия стоит вопрос о трудовой занятости.

«В Нарве есть традиция: если ты член горсобрания, то у тебя должно быть рабочее место. В городской системе. С хорошей зарплатой, естественно, на должности руководителя, ни в коем случае не ниже. Пять человек, пять женщин нуждаются в рабочем месте в сфере образования с бессрочным договором. Я не была готова оформить эти договоры. И я обещаю, что тщательно прослежу - получат они эти рабочие места или нет. Потому что важный дальнейший шаг для Эстонии - переход на эстоноязычное образование. Если мы пойдем на уступки директорам школ и детских садов - то что нам говорить об учителях? Слова о том, что переход на эстоноязычное образование невозможен из-за Нарвы, больше никогда не прозвучат. Еще как возможен», - говорит Райк.

На вопрос о том, считает ли Райк эту ситуацию следствием личных обид членов горсобрания, мэр отвечает утвердительно: «Да, или это говорит о личном желании того, что придет другой, более уступчивый и послушный мэр, который решит эти сложные дела».