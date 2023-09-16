Эксперт: после длительной спячки интерес к новостройкам начал просыпаться

Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман отметил, что интерес к новым квартирам заметно пошел на спад еще летом прошлого года, когда весь рынок жилой недвижимости застопорился, и цены начали снижаться.

«Были месяцы, когда на весь Таллинн и Харьюмаа вместе взятые было забронировано всего несколько десятков новых квартир, поскольку люди оказались в замешательстве и заняли выжидательную позицию в связи с тем, что стремительный рост Еврибора и общее повышение стоимости жизни заставили их пересмотреть свои расходы», – сказал он.

«Начиная с мая текущего года показатели продаж начали расти, и в августе было забронировано уже в общей сложности 175 новых квартир. Такой показатель, конечно, не сопоставим с невероятной скоростью активных распродаж в прежние времена, однако его все же можно считать хорошим результатом. Если этот уровень сохранится, то продажа примерно 2 000 новых квартир в год уже позволит приблизиться к среднему показателю на протяжении многолетней истории продаж», - добавил Сооман.