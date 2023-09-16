Эксперт: после длительной спячки интерес к новостройкам начал просыпаться

Рынок новостроек, находившийся в застое на протяжении целого года, нынешним летом активизировался, и помимо роста числа заинтересованных количество забронированных квартир также совершило значительный скачок.
Партнер Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман отметил, что интерес к новым квартирам заметно пошел на спад еще летом прошлого года, когда весь рынок жилой недвижимости застопорился, и цены начали снижаться.
«Были месяцы, когда на весь Таллинн и Харьюмаа вместе взятые было забронировано всего несколько десятков новых квартир, поскольку люди оказались в замешательстве и заняли выжидательную позицию в связи с тем, что стремительный рост Еврибора и общее повышение стоимости жизни заставили их пересмотреть свои расходы», – сказал он.
«Начиная с мая текущего года показатели продаж начали расти, и в августе было забронировано уже в общей сложности 175 новых квартир. Такой показатель, конечно, не сопоставим с невероятной скоростью активных распродаж в прежние времена, однако его все же можно считать хорошим результатом. Если этот уровень сохранится, то продажа примерно 2 000 новых квартир в год уже позволит приблизиться к среднему показателю на протяжении многолетней истории продаж», - добавил Сооман.
«Во-первых, люди адаптировались к ситуации, во-вторых, застройщики скорректировали цены и, в третьих, экономическая ситуация не ухудшилась. Все эти компоненты имеют определяющее значение для восстановления готовности платежеспособных людей к заключению сделок. Следует, однако, признать, что очень дорогие проекты новостроек до сих пор стоят в ожидании покупателей - активно продаются квартиры, стоимость квадратного метра которых составляет 3000 - 4000 eвро за квадратный метр», – пояснил Сооман.