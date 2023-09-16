Яанус Карилайд решил сменить Центристскую партию на «Отечество»

Публикуем обращение Яануса Карилайда в полном объеме:

«Я принял решение присоединиться к «Отечеству».

Избрание лидера Центристской партии в минувшее воскресенье стало для меня принципиальным выбором. Я публично заявил об этом еще до съезда. Сегодня я подтверждаю, что придерживаюсь своей позиции.

Прошлые действия Михаила Кылварта показывают, что он не преследует шинтересы Эстонии. Сохранение эстонского языка и, в широком смысле, эстонскости как культурного пространства и пространства ценностей не является целью ни Михаила Кылварта, ни Яны Тоом.

Я глубоко убежден, что в свете российско-украинской войны Эстонии не нужно такое политическое движение, и не считаю возможным быть его частью.

Многие члены Центристской партии сегодня в недоумении и находятся в растерянности. В сложной ситуации решение нужно принимать по совести. Я призываю других членов Центристской партии сделать свой выбор, исходя из собственных убеждений. Честнее всего сделать это сейчас, а не откладывать решение на неопределенное будущее.

Почему я вступаю в "Отечество"? Эстонии нужна позитивная альтернатива нынешнему правительству. Я считаю, что "Отечество" - это разумный выбор для тех, кто не хочет видеть в политике только противоборствующие силы Партии реформ и EKRE.

Я верю, что в "Отечество" я смогу внести свой вклад как в интересах моих избирателей, так и в более широком смысле в решение стоящих перед Эстонией проблем.