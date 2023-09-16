Галерея и видео ⟩ «Центристам позор! Катри-Катри!»: нарвитяне вступились за Катри Райк

Как сообщил репортер Rus.Postimees, собравшиеся на площади люди кричали «позор центристам» и «Евграфов, выходи». Со слезами на глазах Катри Райк активно со всеми фотографировалась и обнималась. Люди признавались Катри Райк в любви, а она в ответ признавалась в том же.