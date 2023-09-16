В субботу, 16 сентября, 19 голосами на заседании Нарвского городского собрания был вынесен вотум недоверия мэру города Катри Райк. Собравшиеся в центре Нарвы сторонники теперь уже экс-мэра выразили политику поддержку.
Галерея и видео ⟩ «Центристам позор! Катри-Катри!»: нарвитяне вступились за Катри Райк
«Центристам позор», - выкрикивали нарвитяне в адрес выходивших из здания ратуши политикам, проголосовавшим за отставку мэра. Катри Райк поддерживали выкриками «Катри – наш мэр!» и «Катри-Катри».
Как сообщил репортер Rus.Postimees, собравшиеся на площади люди кричали «позор центристам» и «Евграфов, выходи». Со слезами на глазах Катри Райк активно со всеми фотографировалась и обнималась. Люди признавались Катри Райк в любви, а она в ответ признавалась в том же.
Выстроилась целая очередь из желающих сфотографироваться с Катри Райк, которая в данной просьбе никому не отказывала, а также активно общалась с собравшимися.