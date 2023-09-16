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ФОТО ⟩ В Таллинне столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи, спешившая на вызов

Александра Саарнийт
, журналист
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В субботу утром у торгового центра Кристийне произошло дорожно-транспортное происшествие, где столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи.

«Сегодня около 9:50 утра на улице Эндла в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись автомобиль BMW, которым управлял 58-летний мужчина, и машина скорой помощи Mercedes-Benz, которой управлял 66-летний мужчина», - заявил представитель Департамента полиции и погранохраны.

По данным полиции, в результате аварии пострадали 46-летняя женщина и 28-летняя женщина, которые были доставлены в больницу для обследования.

«По предварительным данным, в момент происшествия машина скорой помощи совершала экстренный вызов и пересекала перекресток. Водители обеих машин трезвы», - сказал представитель полиции, добавив, что более точные обстоятельства уточняются.

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