ФОТО ⟩ В Таллинне столкнулись легковой автомобиль и машина скорой помощи, спешившая на вызов

«Сегодня около 9:50 утра на улице Эндла в Таллинне произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись автомобиль BMW, которым управлял 58-летний мужчина, и машина скорой помощи Mercedes-Benz, которой управлял 66-летний мужчина», - заявил представитель Департамента полиции и погранохраны.

По данным полиции, в результате аварии пострадали 46-летняя женщина и 28-летняя женщина, которые были доставлены в больницу для обследования.