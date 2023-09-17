Юлия Столберова: в последние годы детям с инвалидностью все чаще снижают степень недуга

В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник речь пойдет о людях с ограниченными возможностями и помощи, которую они получают от государства.
Почему система оценки трудоспособности у взрослых с инвалидностью так сложна, а при регулярном пересмотре степеней недуга у детей с ограниченными возможностями, чиновники эту степень все чаще снижают - основные вопросы этого выпуска.
В студии собрались представители государственных ведомств, специалисты и эксперты, а так же и сами люди с ограниченными возможностями и их опекуны.
По словам Юлии Столберовой, учредителя некоммерческой организации «Особый мир», объединяющей родителей детей с ограниченными возможностями, в последние пару лет (после повышения пособий по детской инвалидности) при повторной оценке чиновники все чаще понижают или снимают степень недуга детям с особыми потребностями, при том, что диагноз остается неизменным или вообще необратимым.
«Из того, что я знаю, а последние два года примерно 70 процентов родителей нашего объединения сказали о том, что их детям снизили степень недуга, - сказала Столберова. - Сама распространенная причина - потому что не было достаточно врачебных данных. Почему это происходит: чем старше дети, тем больше мы усилий прилагаем, чтобы решить их какие-то поведенческие и социальные проблемы, проблемы с учебой, и если диагноз не меняется, то есть мы уже знаем ту рутину, которая важна для ребенка, знаем, какие медикаменты ему надо принимать, то нам не надо так часто, как раньше, посещать врачей-специалистов, тем более, что к ним попасть очень сложно. Мы меньше посещаем специалистов, значит - в глазах чиновника, мы реже нуждаемся в помощи».
Смотрите выпуск передачи «Своя правда» под названием «Без права на пособие» уже в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.