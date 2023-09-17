Юлия Столберова: в последние годы детям с инвалидностью все чаще снижают степень недуга

«Из того, что я знаю, а последние два года примерно 70 процентов родителей нашего объединения сказали о том, что их детям снизили степень недуга, - сказала Столберова. - Сама распространенная причина - потому что не было достаточно врачебных данных. Почему это происходит: чем старше дети, тем больше мы усилий прилагаем, чтобы решить их какие-то поведенческие и социальные проблемы, проблемы с учебой, и если диагноз не меняется, то есть мы уже знаем ту рутину, которая важна для ребенка, знаем, какие медикаменты ему надо принимать, то нам не надо так часто, как раньше, посещать врачей-специалистов, тем более, что к ним попасть очень сложно. Мы меньше посещаем специалистов, значит - в глазах чиновника, мы реже нуждаемся в помощи».