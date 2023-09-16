Трубочист о необычном открытии: для меня было большой загадкой, как такое возможно!

Отопительный сезон не за горами, и прежде чем проводить уютные вечера за просмотром фильмов под потрескивание камина, следует убедиться, что дымоход в порядке и такой ситуации, как недавно в Пярнумаа, в вашем доме не возникнет.
Трубочиста из Пярнуского уезда Артура Ояла вызвали почистить дымовую трубу: по словам хозяина, труба была более-менее исправна, просто нуждалась в обычной чистке. «Я поместил ерш в дымоход, а он не попал в дымовую трубу, а провалился куда-то в пустоту!», – вспоминает Ояла.
Выяснилось, что вход в трубу был уже в таком состоянии, что рядом образовалась дыра и дым должен был выходить прямо в комнату. При этом клиент сообщил, что за пару месяцев до визита трубочиста он как следует растопил камин. «Для меня это было большой загадкой – как такое вообще возможно? Хорошо, что владелец решил вызвать трубочиста именно тогда: если бы кто-то развел там огонь... Для человека и его имущества все могло закончиться весьма печально», – отметил специалист.
Помимо угрозы пожара, в случае непроверенных дымовых труб людей подстерегает и другая невидимая опасность, которую невозможно почувствовать: угарный газ. Бывали случаи, когда благодаря установке датчика угарного газа люди обнаруживали, что в их жилище долгое время распространялся угарный газ.
« Установив датчик, люди жаловались, что он постоянно срабатывает. Причина была не в неисправности датчика, а в наличии угарного газа в жилом помещении. В таком случае следует вызвать трубочиста, чтобы он проверил отопительные приборы или дал советы по части растопки. При небольшой концентрации СО состояние здоровья человека может и не ухудшиться сразу, однако в долгосрочной перспективе это все же вредно для здоровья», – объяснил руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла.
О том, что обязательно следует вызывать трубочистов, говорят постоянно, но многие по-прежнему не пользуются их услугами. Почему? И как часто необходимо чистить дымовую трубу?
Как правильно топить?
По словам Ояла, за хорошее состояние трубы отвечают два фактора: сухие и качественные дрова и регулярное обслуживание, то есть очистка дымовой трубы. Чистить ее необходимо ежегодно. «При растопке важно обеспечить достаточный приток кислорода. Окно следует оставить на микропроветривании или даже полуоткрытым. Горение – это химический процесс, для которого необходим кислород», – дал советы трубочист.
Достаточный приток кислорода обеспечивает полное сгорание, что, в свою очередь, меньше загрязняет окружающую среду и, следовательно, отопительную систему – меньше смолы и копоти.
Весной или осенью?
Часто предметом дискуссий становится то, когда чистить дымовую трубу: весной или осенью. Ояла рекомендует делать это весной, а еще лучше – летом. «По правде говоря, разница только в том, что осенью очереди длиннее и спрос больше, так что и услуга, несомненно, стоит чуть дороже», – объяснил он.
Специалист подчеркнул, что с технической точки зрения совершенно нет разницы, когда чистили трубу: весной после отопительного сезона или осенью перед ним. Важно, чтобы трубу чистили каждый год. «Кому не понравятся короткие очереди и низкая цена?! Я рекомендую вызывать трубочиста весной или еще лучше – летом!» – добавил он.
Что говорит статистика?
Статистика пожаров, начавшихся из-за возгорания сажи, говорит о том, что дома, в которых дымовую трубу не чистят, к сожалению, по-прежнему есть. В прошлом году зафиксирован 141 вызов, когда сажа/смола воспламенилась в дымовой трубе или другой части отопительной системы, однако здание не загорелось. При этом в зданиях произошло три пожара, начавшихся именно из-за возгорания сажи.
В 2021 году насчитывалось 166 вызовов, когда в трубе или другой части отопительной системы загорелась сажа/смола, однако здание не загорелось; пожаров, начавшихся по причине возгорания сажи, было шесть.
По словам главного инспектора бюро надзора за безопасностью Северного спасательного центра Айвара Кукка, на большинстве объектов, куда спасателей вызывали по вышеупомянутым причинам, дымовые трубы не чистились уже два года и более. Лишь около 20 процентов дымовых труб были почищены вовремя, а примерно в 30 процентах случаев трубочиста не вызывали ни разу.
Дело в деньгах
По словам Ояла, дело в деньгах. «Жители Эстонии всегда экономят на себе, и эта сфера – не исключение: если прямого принуждения и видимой угрозы нет, можно ведь и сэкономить», – считает он.
С точки зрения собственника дома, приходит какой-то человек, часик работает и просит за это 50 с лишним евро, хотя с виду ничего не изменилось. Поэтому нередко и возникает чувство, что деньги, заплаченные трубочисту, выброшены на ветер.
Ояла добавил, что хорошо, если человек может хотя бы сам выполнить эту работу (в частных домах дымовую трубу можно четыре года чистить самостоятельно, а на каждый пятый год вызывать профессионального трубочиста). «Худший вариант – когда работа не выполнена вообще, этим человек подвергает опасности и себя, и свое имущество», – подчеркнул он.
Деньги летят в трубу
Говоря о деньгах, Ояла привел один любопытный факт. Так, время от времени трубочисты находят в дымоходах монеты. Как такое возможно – никто точно не знает, однако у трубочистов есть своя теория на этот счет. «Считается, что эти красивые блестящие монеты в трубу бросают вороны или другие птицы. Иногда птицам нравится брать в клюв сверкающие вещи – так они и попадают в дымовую трубу, а при сильном ветре монеты иногда падают в дымоход», – рассказал Ояла.