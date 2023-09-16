Трубочист о необычном открытии: для меня было большой загадкой, как такое возможно!

О том, что обязательно следует вызывать трубочистов, говорят постоянно, но многие по-прежнему не пользуются их услугами. Почему? И как часто необходимо чистить дымовую трубу?

Как правильно топить?

По словам Ояла, за хорошее состояние трубы отвечают два фактора: сухие и качественные дрова и регулярное обслуживание, то есть очистка дымовой трубы. Чистить ее необходимо ежегодно. «При растопке важно обеспечить достаточный приток кислорода. Окно следует оставить на микропроветривании или даже полуоткрытым. Горение – это химический процесс, для которого необходим кислород», – дал советы трубочист.

Достаточный приток кислорода обеспечивает полное сгорание, что, в свою очередь, меньше загрязняет окружающую среду и, следовательно, отопительную систему – меньше смолы и копоти.

Весной или осенью?

Часто предметом дискуссий становится то, когда чистить дымовую трубу: весной или осенью. Ояла рекомендует делать это весной, а еще лучше – летом. «По правде говоря, разница только в том, что осенью очереди длиннее и спрос больше, так что и услуга, несомненно, стоит чуть дороже», – объяснил он.

Специалист подчеркнул, что с технической точки зрения совершенно нет разницы, когда чистили трубу: весной после отопительного сезона или осенью перед ним. Важно, чтобы трубу чистили каждый год. «Кому не понравятся короткие очереди и низкая цена?! Я рекомендую вызывать трубочиста весной или еще лучше – летом!» – добавил он.

Что говорит статистика?