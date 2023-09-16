Почему дети младших классов страдают от лишнего веса и кто в этом виноват?

Такие крайние случаи могут не иметь ничего общего с общей картиной. Однако, данные, представленные в ежегоднике здоровья населения этого года, показывают, что стокилограммовые дети начальных классов по-прежнему указывают на реальную проблему. Среди учащихся начальной школы почти каждый третий имеет избыточный вес или страдает ожирением. Их доля растет с каждым годом.

Этим летом данную тему осветила в блоге фонда здоровья известный педиатр Реэт Раукас. В ходе развития мысли, ориентированной на пищевые привычки, она пришла к выводу: ребенок - зеркало дома.

На семинаре движения, состоявшемся на этой неделе в Пярну, темой было плохой уровень подвижности жителей Эстонии, в том числе детей. Руководитель компетентного центра по физической активности Ало Лыоке обратился к семьям в поисках причин. В домах распространяется лень и избыточный комфорт.

Я не врач и не специалист по физической культуре, я родитель. И каждый раз, когда в этом контексте обвиняют отцов и матерей, я чувствую, что с нами поступили несправедливо.