Почему дети младших классов страдают от лишнего веса и кто в этом виноват?

Вес 97 килограммов и окружность талии более метра. Вес 100 килограмм, окружность талии 121 сантиметр. Это не данные мужчин с пивными животами, а мерки снятые с эстонских школьников. Девочка и мальчик, возраст 10-11 лет.
Такие крайние случаи могут не иметь ничего общего с общей картиной. Однако, данные, представленные в ежегоднике здоровья населения этого года, показывают, что стокилограммовые дети начальных классов по-прежнему указывают на реальную проблему. Среди учащихся начальной школы почти каждый третий имеет избыточный вес или страдает ожирением. Их доля растет с каждым годом.
Этим летом данную тему осветила в блоге фонда здоровья известный педиатр Реэт Раукас. В ходе развития мысли, ориентированной на пищевые привычки, она пришла к выводу: ребенок - зеркало дома.
На семинаре движения, состоявшемся на этой неделе в Пярну, темой было плохой уровень подвижности жителей Эстонии, в том числе детей. Руководитель компетентного центра по физической активности Ало Лыоке обратился к семьям в поисках причин. В домах распространяется лень и избыточный комфорт.
Я не врач и не специалист по физической культуре, я родитель. И каждый раз, когда в этом контексте обвиняют отцов и матерей, я чувствую, что с нами поступили несправедливо.
Давайте посмотрим на проблему реалистично. Где и под чьим присмотром дети проводят большую часть времени? Дети детского сада находятся в детском саду с 7:30 до 17:30 с воспитателями детского сада. Школьники в школе с 8:00 до 15:00. c педагогами. После этого школьники в основном остаются одни дома. Они заботятся о себе. Мать и отец приходят домой около шести вечера. Общее время до засыпания - четыре часа.
Теперь давайте подумаем, насколько продуктивным, активным может быть человек после целого рабочего и учебного дня. Это известный факт, что уровень энергии снижается в течение дня.
Мы приходим к выводу, что большую часть своего активного времени дети проводят в сфере влияния педагогических специалистов, оплачиваемых государством или муниципалитетом. Государство также установило рамки, ряд заданий и упражнений, которые дети должны выполнять за это время. На деньги из государственного или местного бюджета также была создана физическая среда, в которой за детьми должны ухаживать и образовывать. Чиновники и политики сами решают состав и стоимость школьного питания.
Я не говорю, что в лишнем весе детей и недостаточной двигательной активности виноваты только детские сады и школы. Однако этим обсуждением я хочу указать на возможность поставить точку в этой проблеме, начать путь решения.
Например, пярнуская школа Раекюла помимо обязательных уроков физкультуры и плавания включила в еженедельное расписание школьников младших классов теннис, футбол, танцы, парусный спорт. Час активного движения в день - как того от детей требует Всемирная организация здравоохранения.
Государство может позаботиться о том, чтобы ребенок достаточно двигался. В этой формуле матери и отцы не являются незаменимыми. Если вы хотите решить проблему плохой подвижности и растущего веса детей, эффективно начать с детских садов и школ. Это то место, где дети проводят большую часть своего дня и которое находится под контролем государственных или местных властей.