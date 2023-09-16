Министр финансов: правительство договорилось о введении налога на автомобили

После двухдневных переговоров по государственному бюджету министр финансов Март Вырклаев (Партия реформ) заявил, что правительство согласовало введение налога на автомобили, но другие вопросы еще не решены.
– Незадолго до полуночи закончились предварительные переговоры по бюджету. Эмоции были то одни, то другие: сначала ушел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ), который не захотел комментировать, потом Маргус Цахкна («Ээсти 200»), который тоже не захотел комментировать и сказал, что спросите у министра финансов - он все знает! Дружеской беседы не получилось?