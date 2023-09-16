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Министр финансов: правительство договорилось о введении налога на автомобили

rus.postimees.ee
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Фото: Pilt videost

После двухдневных переговоров по государственному бюджету министр финансов Март Вырклаев (Партия реформ) заявил, что правительство согласовало введение налога на автомобили, но другие вопросы еще не решены.

– Незадолго до полуночи закончились предварительные переговоры по бюджету. Эмоции были то одни, то другие: сначала ушел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ), который не захотел комментировать, потом Маргус Цахкна («Ээсти 200»), который тоже не захотел комментировать и сказал, что спросите у министра финансов - он все знает! Дружеской беседы не получилось?

– Был очень продуктивный день, но, как всегда, в конце бывает труднее всего. Все приложили усилия, и я сам думаю, что мы очень близки к соглашению, но нам действительно нужно время, чтобы все обдумать, а потом мы продолжим. Думаю, из-за позднего времени все устали и не осталось сил проявлять активность.

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