Министр финансов: правительство договорилось о введении налога на автомобили

– Незадолго до полуночи закончились предварительные переговоры по бюджету. Эмоции были то одни, то другие: сначала ушел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ), который не захотел комментировать, потом Маргус Цахкна («Ээсти 200»), который тоже не захотел комментировать и сказал, что спросите у министра финансов - он все знает! Дружеской беседы не получилось?

– Был очень продуктивный день, но, как всегда, в конце бывает труднее всего. Все приложили усилия, и я сам думаю, что мы очень близки к соглашению, но нам действительно нужно время, чтобы все обдумать, а потом мы продолжим. Думаю, из-за позднего времени все устали и не осталось сил проявлять активность.