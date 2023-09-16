Может ли стресс вызвать сердечный приступ?

Согласно исследованиям, повышенный психологический стресс приводит к сердечно-сосудистым проблемам, включая высокое кровяное давление, сердечный приступ или инсульт. Таким образом, психологический стресс гораздо опаснее, чем считалось до сих пор. Стресс так же опасен, как и другие факторы риска сердечного приступа, такие как ожирение, курение, отсутствие физической активности и высокий уровень холестерина.

Стресс не всегда негативен, кратковременный стресс может быть даже полезен для организма. Это дает вам энергию, чтобы завершить проект или уложиться в срок. Кратковременный стресс способен улучшить публичные выступления и помочь принять правильное решение в трудной или трудной ситуации.

Долгосрочный или хронический стресс может быть вызван постоянными переживаниями по поводу работы, отношений, здоровья или финансовых обстоятельств. Хронический стресс проявляется в виде нервозности, депрессии и тревоги. К этому можно добавить напряжение мышц, низкий уровень энергии, бессонницу, головные боли, проблемы с пищеварением.

Хронический стресс заставляет чувствовать, что вы вышли из-под контроля. Перепады настроения являются обычным явлением. Стресс запускает режим борьбы даже в обычных ситуациях, таких как вождение. Повышенный уровень гормонов стресса может привести к нежелательным рискам для здоровья, таким как высокое кровяное давление, воспаление, снижение притока крови к сердцу, повышенный риск сердечного приступа и инсульта.

В исследовании 2021 года с участием почти 900 человек изучалась связь между сердечными приступами и стрессом. Результаты показали, что стресс был основным влияющим фактором, и люди с более высоким уровнем стресса с большей вероятностью пережили сердечный приступ, чем люди, которые не страдали от хронического стресса.