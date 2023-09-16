Миллиардер: «Когда сотрудники работают из дома, они на самом деле отдыхают и расслабляются»

Блумберг, состояние которого составляет 96 миллиардов долларов, заявил, что удаленная работа превратила столицу США в город теней. По его словам, оплата пустующих офисных помещений - это пустая трата денег налогоплательщиков.

«Это уже зашло слишком далеко. Пандемия закончилась. Любые оправдания, позволяющие пустовать офисным помещениям, также должны быть прекращены, - написал он. - Особенно это касается сотрудников, которые только начинают свою карьеру».

Блумберг не говорит, что работа на дому влияет только на молодых работников, но в офисе можно получить лучшее наставничество и опыт. Работники также могут пострадать, потому что руководство обычно предпочитает работников в офисе, которых они видят чаще. С другой стороны, работа на дому помогает сэкономить время на дорогу между работой и домом, что оставляет больше времени для семьи.

Руководство теряет терпение в войне за работу на дому

Мнение Блумберга разделил и глава Jeffreis Рич Хэндлер, который заявил, что постоянно работать вне офиса - это не карьера, а просто краткосрочное выполнение обязанностей за полную зарплату. Он рассказал Fortune, что когда вы на самом деле работаете в офисе, вы попадаете в захватывающие ситуации в реальном времени, потому что физически находитесь там.

Что касается последнего, с этим согласны даже самые ярые сторонники работы в домашнем офисе.

«Сотрудникам домашнего офиса не хватает живого общения с коллгеами, - обнаружили исследователи консорциума WHF Research Блум и Хосе Мария Барреро. - И для сотрудников, и для компаний процесс обучения замедляется и обходится дорого, если его обменивать на гибкость и автономию сотрудников».