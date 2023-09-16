Миллиардер: «Когда сотрудники работают из дома, они на самом деле отдыхают и расслабляются»

Если сотрудники не сидят за своими столами в офисе, возможно, они вообще не работают. Об этом сказал миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, заявивший, что нельзя сказать, что работники домашнего офиса вообще не работают, но в какой-то степени, это следует рассматривать как пребывание в отпуске.
«Я не знаю, можно ли считать работу в домашнем офисе работой, - сказал Блумберг. - Я слышал, что каждое поле для гольфа вот уже три лета заполнено игроками. У них рекордная посещаемость. Это не шутка, это трагично».
По его словам, это говорит о том, что сотрудник домашнего офиса может уйти поиграть в гольф, не предупредив своего начальника.
Экономисты Стэнфордского университета Алекс Финан и Мик Блум опубликовали исследование, в котором говорится, что работа на дому является причиной бума в гольфе. После пандемии после обеда в будние дни поля для гольфа переполнены.
Самое простое объяснение этому состоит в том, что обретенное отсутствие контроля, возникающее при работе на дому, создало некоторую свободу, которую работники используют для игры в гольф в медленные, послеобеденные часы.
Но вопреки предположению Блумбергу, по данным Блума и Финан увеличение сотрудников гольфом, не привело к снижению их производительности. Пока сотрудник выполняет свою работу, проблем нет, даже если он находит время на другие занятия.
Несмотря на большую гибкость работы, Блумберга это не устраивает. Председатели советов ряда других крупных компаний также считают необходимым, чтобы люди ходили на работу в офис. В их число входят генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон, генеральный директор Twitter Илон Маск и генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи.
В начале августа в газете Washington Post появилась статья Блумберга, в которой он выразил недовольство тем, что чиновники выходят на работу удаленно. Он утверждал, что налогоплательщикам по-прежнему приходится платить за их рабочие места в офисах.
Блумберг, состояние которого составляет 96 миллиардов долларов, заявил, что удаленная работа превратила столицу США в город теней. По его словам, оплата пустующих офисных помещений - это пустая трата денег налогоплательщиков.
«Это уже зашло слишком далеко. Пандемия закончилась. Любые оправдания, позволяющие пустовать офисным помещениям, также должны быть прекращены, - написал он. - Особенно это касается сотрудников, которые только начинают свою карьеру».
Блумберг не говорит, что работа на дому влияет только на молодых работников, но в офисе можно получить лучшее наставничество и опыт. Работники также могут пострадать, потому что руководство обычно предпочитает работников в офисе, которых они видят чаще. С другой стороны, работа на дому помогает сэкономить время на дорогу между работой и домом, что оставляет больше времени для семьи.
Руководство теряет терпение в войне за работу на дому
Мнение Блумберга разделил и глава Jeffreis Рич Хэндлер, который заявил, что постоянно работать вне офиса - это не карьера, а просто краткосрочное выполнение обязанностей за полную зарплату. Он рассказал Fortune, что когда вы на самом деле работаете в офисе, вы попадаете в захватывающие ситуации в реальном времени, потому что физически находитесь там.
Что касается последнего, с этим согласны даже самые ярые сторонники работы в домашнем офисе.
«Сотрудникам домашнего офиса не хватает живого общения с коллгеами, - обнаружили исследователи консорциума WHF Research Блум и Хосе Мария Барреро. - И для сотрудников, и для компаний процесс обучения замедляется и обходится дорого, если его обменивать на гибкость и автономию сотрудников».
«Я не верб, что люди так быстро изменили свои привычки, - сказал Блумберг. - Я не могу работать с тобой, когда ты в Zoom. Я не могу руководить так же хорошо, как при совместной работе лицом к лицу. Точка.»