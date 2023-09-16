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Пешеход проигнорировал сигнал светофора и отправился за это в больницу

Кристофер Сеэма
, репортер
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Светофор.
Светофор. Фото: Eeva Kaun

В пятницу в 13:22 на улице Пуйестее, 17 в Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 63-летний мужчина во время запрещающего сигнала светофора выбежал на пешеходный переход, где его сбил автобус Scania Citywide, которым управлял 59-летний мужчина.

Пешехода доставили в больницу.

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