Пешеход проигнорировал сигнал светофора и отправился за это в больницу

Rus.Postimees.eeЭстонияПешеход проигнорировал сигнал светофора и отправился за это в больницуКристофер Сеэма, репортер16 сентября 2023, 13:36FacebookComments Светофор. Фото: Eeva KaunВ пятницу в 13:22 на улице Пуйестее, 17 в Тарту произошло дорожно-транспортное происшествие.По предварительным данным, 63-летний мужчина во время запрещающего сигнала светофора выбежал на пешеходный переход, где его сбил автобус Scania Citywide, которым управлял 59-летний мужчина.Пешехода доставили в больницу.FacebookComments Ключевые слова аварияЭстонияпешеходпешеходный переходмашина сбила человека Pекомендуем