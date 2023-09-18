В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник речь пойдет о людях с ограниченными возможностями и помощи, которую они получают от государства. Почему система оценки трудоспособности у взрослых с инвалидностью так сложна, а при регулярном пересмотре степеней недуга у детей с ограниченными возможностями, чиновники эту степень все чаще снижают – основные вопросы этого выпуска.
Сигне Рийсало о пособиях по инвалидности: всегда хотелось бы больше, но мы должны исходить из имеющихся возможностей
В студии собрались представители государственных ведомств, специалисты и эксперты, а так же и сами люди с ограниченными возможностями и их опекуны. Приняла в передаче участие и министр социальной защиты Сигне Рийсало. Отвечая на вопрос ведущей передачи о том, планируется ли повысить пособия по инвалидности для детей с ограниченными возможностями, Рийсало ответила следующее:
«Что касается вопроса о том, достаточны или недостаточны эти пособия - мы можем выплачивать их только исходя из тех сумм, которые поступают в бюджет. А эти деньги поступают от доходов работающего населения, мы можем только перераспределять эти средства. Важно поддерживать детей с ограниченными возможностями, чтобы позволить им максимально развиваться, потому что мы хотим выводить людей с особыми потребностями на рынок труда, чтобы они превратились в налогоплательщиков, которые будут зарабатывать эти деньги, то есть - налоги, на которые можно будет помочь нуждающимся в помощи. Это такой замкнутый круг. Естественно, всегда хочется, чтобы пособия были больше», - подчеркнула министр.
Смотрите выпуск передачи «Своя правда» под названием «Без права на пособие» уже в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.