Молодые люди в Эстонии покидают родительский дом раньше, чем в среднем по Европе

В то же время показатель сильно различается между государствами-членами. Молодежь покидает родительский дом в Хорватии позже всех, в среднем в возрасте 33,4 лет. Далее следуют Словакия, Греция, Болгария, Испания, Мальта и Италия, где возраст, в котором дети покидают родительский дом, составляет от 30 лет, сообщает Евростат.

Молодые люди покидают родительский дом в Финляндии раньше всех, в среднем в возрасте 21,3 года. Далее следуют Швеция, Дания и Эстония, где молодые люди покидают родительский дом в среднем в возрасте 21,4, 21,7 и 22,7 лет соответственно.

Молодые люди покидают родительский дом в Финляндии раньше всех, в среднем в возрасте 21,3 года. Далее следуют Швеция, Дания и Эстония, где молодые люди покидают родительский дом в среднем в возрасте 21,4, 21,7 и 22,7 лет соответственно.

В то же время средний возраст молодых людей, покидающих родительский дом, увеличился в 14 странах Евросоюза. Больше всего в Хорватии, где показатель увеличился на 1,8 года. В 2012 году молодые люди покинули родительский дом раньше всех в Швеции, средний возраст на тот момент составлял 19,9 лет. За десять лет средний возраст выхода из родительского дома в Швеции увеличился на 1,5 года.

Тогда как во всех странах Евросоюза молодые женщины в среднем покидают родительский дом раньше, чем молодые мужчины. В частности, в 2022 году в среднем мужчины покинули родительский дом в возрасте 27,3 лет, а женщины - в 25,4 года.