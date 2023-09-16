В пятницу, 15 сентября, США включили в свой санкционный список более 150 компаний и физических лиц в связи с войной в Украине, сообщает американская газета The New York Times.
СМИ: в санкционный список попали финские компании, отправлявшие в Россию комплектующие для беспилотников
Санкции, введенные Министерством финансов США, касаются почти 100 представителей элиты и лиц, имеющих связи с российскими военными. Некоторые из попавших под санкции лиц – жители Финляндии, пишет Yle.
Так, под санкциями оказались две финских компании, которые отправляли в Россию электронику, например, камеры, используемые в беспилотниках, оптические фильтры и литиевые аккумуляторы. Siberica и Luminor являются небольшими предприятиями, связанными друг с другом. Их возглавляет один и тот же человек, француз по происхождению, который также оказался включен в санционный список.
Опубликованный в пятницу список является одним из крупнейших санкционных списков США, связанных с войной в Украине.