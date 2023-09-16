СМИ: в санкционный список попали финские компании, отправлявшие в Россию комплектующие для беспилотников

Так, под санкциями оказались две финских компании, которые отправляли в Россию электронику, например, камеры, используемые в беспилотниках, оптические фильтры и литиевые аккумуляторы. Siberica и Luminor являются небольшими предприятиями, связанными друг с другом. Их возглавляет один и тот же человек, француз по происхождению, который также оказался включен в санционный список.