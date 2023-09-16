ГАЛЕРЕЯ ⟩ Совет уполномоченных EKRE собрался, чтобы выбрать руководство

В совете уполномоченных EKRE состоят почетный председатель партии, председатель и вице-председатель, парламентские депутаты от партии, члены совета, избранные на конгрессе, а также председатели уездных и городских объединений.

По поручению уездных и городских объединений в совет дополнительно включается по одному представителю на каждые 300 членов.

Заявление: Кая Каллас, спаси Эстонию – уйди в отставку!

В своем заявлении совет EKRE заявил, что Кая Каллас (Партия реформ) стала самой острой проблемой в эстонской политике, которая якобы через свою семью получала выгоду от деловой активности в России. «Каллас, которая долгое время представляла себя моральным маяком, своей некомпетентной политикой и глубоко аморальным поведением завела нашу страну в серьезный кризис и тупик», - сказано в заявлении.