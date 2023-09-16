Совет уполномоченных Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) собрался в субботу в отеле Olümpia в Таллинне, чтобы избрать председателя и вице-председателя совета.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Совет уполномоченных EKRE собрался, чтобы выбрать руководство
На повестке дня - выборы председателя и вице-председателя совета уполномоченных, обзор политической ситуации председателем партии Мартином Хельме и принятие политического заявления.
В совете уполномоченных EKRE состоят почетный председатель партии, председатель и вице-председатель, парламентские депутаты от партии, члены совета, избранные на конгрессе, а также председатели уездных и городских объединений.
По поручению уездных и городских объединений в совет дополнительно включается по одному представителю на каждые 300 членов.
Заявление: Кая Каллас, спаси Эстонию – уйди в отставку!
В своем заявлении совет EKRE заявил, что Кая Каллас (Партия реформ) стала самой острой проблемой в эстонской политике, которая якобы через свою семью получала выгоду от деловой активности в России. «Каллас, которая долгое время представляла себя моральным маяком, своей некомпетентной политикой и глубоко аморальным поведением завела нашу страну в серьезный кризис и тупик», - сказано в заявлении.