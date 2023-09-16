Юри Ратас поблагодарил Карилайда за совместную работу в Центристской партии

«Когда я только пришел в Центристскую партию, ты уже был там. Ты был бунтарем и активно действовал. Вначале мы были не очень близкими дпузьями, но политический путь в партии привел нас не только к противостоянию друг с другом, но и к объединению, - написал Ратас в субботу в социальных сетях. - На выборах в Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) ты не поддержал меня, поскольку посчитал, что я более нужен в партии. Я не держал долгой обиды».

«В то же время главные ценности Центристской партии у нас были во многом схожи: искреннее желание поднять уверенность людей в себе, увеличить инвестиции в спорт и физическую активность, а также желание восстановить железнодорожное сообщение с Ляэнемаа. Ты был готов восстановить поезд до Хаапсалу, а я - чуть дальше, до Рохукюла. Твоими руками была создана партийная организация в Хаапсалу и на много лет ввел ее в местную коалицию. Твое взаимодействие с мэром Хаапсалу Урмасом Суклесом - редкое проявление доверия между двумя политическими сообществами», - отметил Ратас.