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Юри Ратас поблагодарил Карилайда за совместную работу в Центристской партии

BNS
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Внеочередное заседание Рийгикогу на тему семейных пособий. Яанус Карилайд и Юри Ратас.
Внеочередное заседание Рийгикогу на тему семейных пособий. Яанус Карилайд и Юри Ратас. Фото: Tairo Lutter

Бывший лидер Центристской партии Юри Ратас в субботу поблагодарил бывшего генерального секретаря партии Яануса Карилайда, который после недавней смены руководства решил перейти в партию «Отечество» , за все, что он сделал в рядах центристов.

«Когда я только пришел в Центристскую партию, ты уже был там. Ты был бунтарем и активно действовал. Вначале мы были не очень близкими дпузьями, но политический путь в партии привел нас не только к противостоянию друг с другом, но и к объединению, - написал Ратас в субботу в социальных сетях. - На выборах в Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) ты не поддержал меня, поскольку посчитал, что я более нужен в партии. Я не держал долгой обиды».

«В то же время главные ценности Центристской партии у нас были во многом схожи: искреннее желание поднять уверенность людей в себе, увеличить инвестиции в спорт и физическую активность, а также желание восстановить железнодорожное сообщение с Ляэнемаа. Ты был готов восстановить поезд до Хаапсалу, а я - чуть дальше, до Рохукюла. Твоими руками была создана партийная организация в Хаапсалу и на много лет ввел ее в местную коалицию. Твое взаимодействие с мэром Хаапсалу Урмасом Суклесом - редкое проявление доверия между двумя политическими сообществами», - отметил Ратас.

«Яанус, я благодарю тебя за время, проведенное вместе в Центристской партии. Я желаю тебе новых политических успехов в партии «Отечество». Кто знает, когда-нибудь мы вновь сможем вместе работать в политике», - написал Ратас в своем благодарственном послании Карилайду.

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