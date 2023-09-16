Калькулятор ⟩ Euribor продолжает расти: узнайте, насколько увеличится ежемесячый платеж

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта до 4,5%. ЕЦБ начал повышать процентные ставки в июле прошлого года, пытаясь сдержать резкий рост инфляции. Вчерашний шаг стал десятым повышением ставки подряд и самым решительным ужесточением кредитно-денежной политики в истории еврозоны.

В октябре 2008 года шестимесячная ставка Euribor достигла исторического максимума в 5,448%.