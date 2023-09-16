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Калькулятор ⟩ Euribor продолжает расти: узнайте, насколько увеличится ежемесячый платеж

Кая Коовит
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Euribor.
Euribor. Фото: Sander Ilvest

Шестимесячный Euribor, являющийся основной базой для кредитных договоров жителей Эстонии, поднялся выше четырехпроцентной отметки. Рассчитать, насколько увеличится ежемесячный платеж заемщика, можно с помощью калькулятора Postimees.

В калькуляторе можно ввести остаток по кредиту, срок погашения и договорную процентную маржу. Изменяя значение шестимесячного Euribor, можно получить представление о том, насколько увеличится платеж по кредиту при изменении процентной ставки. Например, сегодня шестимесячный Euribor составляет 4,055%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг повысил базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта до 4,5%. ЕЦБ начал повышать процентные ставки в июле прошлого года, пытаясь сдержать резкий рост инфляции. Вчерашний шаг стал десятым повышением ставки подряд и самым решительным ужесточением кредитно-денежной политики в истории еврозоны.

В октябре 2008 года шестимесячная ставка Euribor достигла исторического максимума в 5,448%.

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) - это базовая ставка межбанковского кредитования. Проще говоря, это ставка, по которой банки предоставляют друг другу кредиты без залога.

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