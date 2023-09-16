Шестимесячный Euribor, являющийся основной базой для кредитных договоров жителей Эстонии, поднялся выше четырехпроцентной отметки. Рассчитать, насколько увеличится ежемесячный платеж заемщика, можно с помощью калькулятора Postimees.
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Калькулятор ⟩ Euribor продолжает расти: узнайте, насколько увеличится ежемесячый платеж
В калькуляторе можно ввести остаток по кредиту, срок погашения и договорную процентную маржу. Изменяя значение шестимесячного Euribor, можно получить представление о том, насколько увеличится платеж по кредиту при изменении процентной ставки. Например, сегодня шестимесячный Euribor составляет 4,055%.