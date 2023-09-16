Новый рекорд: на участие во Всемирном дне чистоты зарегистрировалось 52 000 человек

«Мы от всей души благодарны педагогам и всем людям, которые работают с молодежью и каждый год вовлекают детей и молодежь в участие в уборках. Приятно видеть, что образовательные учреждения поняли, какие возможности предлагает Всемирный день уборки для личного самостоятельного вклада в благополучие окружающей среды, а также более глубокого анализа существующих экологических проблем», - говорит Элике Савиорг, руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии и генеральный директор Puhta Ilma koda. - Дети и молодежь каждый год на высоте, в том числе и в этом году! Помимо уже участвующих в уборках в прошлые годы учебных заведений, к команде участников Всемирного дня чистоты присоединилось еще несколько молодежных центров».

Помимо ежегодного образующегося мелкого мусора (окурков и пластика) в этом году в центре внимания Всемирного дня чистоты в Эстонии находятся также Балтийское море и кладбища. Если в прошлом году открытых общественных уборок было немного, то в этом году по всей Эстонии состоится по меньшей мере 55 толоки, на которые приглашаются все желающие. Общественные толоки проводятся, например, на крупных кладбищах в Таллинне, Тарту и Пярну, а также в Пыхья-Таллинн на Штромке, возле мэрии и во многих других уголках страны.