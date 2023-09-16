Сегодня, 16 сентября, на участие во Всемирном дне чистоты зарегистрировалось 52 000 человек, что на 2000 больше, чем в прошлом - рекордном - году. Уборки состоятся при участии 465 школ и детских садов, таким образом дети и молодежь образуют 90% участников мероприятия в Эстонии.
Новый рекорд: на участие во Всемирном дне чистоты зарегистрировалось 52 000 человек
«Мы от всей души благодарны педагогам и всем людям, которые работают с молодежью и каждый год вовлекают детей и молодежь в участие в уборках. Приятно видеть, что образовательные учреждения поняли, какие возможности предлагает Всемирный день уборки для личного самостоятельного вклада в благополучие окружающей среды, а также более глубокого анализа существующих экологических проблем», - говорит Элике Савиорг, руководитель Всемирного дня чистоты в Эстонии и генеральный директор Puhta Ilma koda. - Дети и молодежь каждый год на высоте, в том числе и в этом году! Помимо уже участвующих в уборках в прошлые годы учебных заведений, к команде участников Всемирного дня чистоты присоединилось еще несколько молодежных центров».
Помимо ежегодного образующегося мелкого мусора (окурков и пластика) в этом году в центре внимания Всемирного дня чистоты в Эстонии находятся также Балтийское море и кладбища. Если в прошлом году открытых общественных уборок было немного, то в этом году по всей Эстонии состоится по меньшей мере 55 толоки, на которые приглашаются все желающие. Общественные толоки проводятся, например, на крупных кладбищах в Таллинне, Тарту и Пярну, а также в Пыхья-Таллинн на Штромке, возле мэрии и во многих других уголках страны.
«В этом году Всемирный день чистоты впервые проходит на кладбищах, и мы искренне рады, что к нашей инициативе присоединились 17 кладбищ по всей Эстонии! До сих пор кладбища оставались наедине со своими проблемами одноразовых пластиковых отходов, поэтому мы несказанно счастливы, что можем подставить им свое плечо», - говорит руководитель по маркетингу и коммуникациям Всемирного дня чистоты в Эстонии Эгер Карузе.
Хотя интерес местных органов власти к организации общественных толок был невысоким, общины, сельские общества, школы, молодежные центры и, конечно же, кладбища очень тепло встретили эту инициативу. «Больше всего меня радует, что почти во всех уездах Эстонии проводятся общественные толоки, а также много уборок на пляжах. Всего на общественных пляжах зарегистрировано 16 толок, в которых могут принять участие все желающие. Тот факт, что группы и сообщества объединяются ради участия в совместной созидательной деятельности, очень согревает сердце», - признается руководитель экологической программы Всемирного дня чистоты в Эстонии Керли Лаур.
С каждым годом во Всемирном дне чистоты участвует все больше компаний, причем некоторые из них довольно большими группами. Например, сто сотрудников Таллиннского аэропорта наводят сегодня порядок на побережье рядом с Горхоллом вместе с командой Omniva в составе сорока человек. Tallinna Vesi, Hilti в Эстонии, Финско-эстонский институт и Twilio очищают от мусора полуостров Пальяссааре; Посольство Германии и другие посольства собираются очистить прибрежную зону на Штромке и Мериметса, Olympic Entertainment Group взял шефство над территорией возле озера Харку, а Paulig Eesti и Swedbank Kindlustus, в частности, отправились в Нымме. За одно из самых грязных мест в Эстонии в Выэрдла взялись сотрудники Toyota Baltic.
Более подробную информацию о Всемирном дне чистоты можно найти на сайте maailmakoristus.ee, также организаторы просят всех участников мероприятия сообщить о своем участии на сайте посредством формы для регистрации и оставлять отзывы о своих впечатлениях и организации Всемирного дня чистоты.