Калькулятор ⟩ Euribor продолжает расти: узнайте, насколько увеличится ежемесячый платеж

В калькуляторе можно ввести остаток по кредиту, срок погашения и договорную процентную маржу. Изменяя значение шестимесячного Euribor, можно получить представление о том, насколько увеличится платеж по кредиту при изменении процентной ставки. Например, сегодня шестимесячный Euribor составляет 4,055%.