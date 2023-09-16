С воскресенья зарегистрированные в РФ автомобили не смогут въезжать в Польшу

«С воскресенья вводится запрет на въезд в Польшу для легковых автомобилей, зарегистрированных в России», - приводит в субботу слова министра Польское радио.

Каминьский напомнил, что для грузового автотранспорта такой запрет польские власти ввели ранее.

«Теперь ни один зарегистрированный в России автомобиль, коммерческий или частный, не имеет права въезжать в Польшу независимо от того, является ли его владелец гражданином России или другой страны», - пояснил он.