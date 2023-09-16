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С воскресенья зарегистрированные в РФ автомобили не смогут въезжать в Польшу

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Граница Польши. Иллюстративное фото.
Граница Польши. Иллюстративное фото. Фото: Darek Delmanowicz/EPA

Польша с воскресенья запрещает въезд на территорию страны автомобилям с российскими номерами, сообщил глава МВД страны Мариуш Каминьский.

«С воскресенья вводится запрет на въезд в Польшу для легковых автомобилей, зарегистрированных в России», - приводит в субботу слова министра Польское радио.

Каминьский напомнил, что для грузового автотранспорта такой запрет польские власти ввели ранее.

«Теперь ни один зарегистрированный в России автомобиль, коммерческий или частный, не имеет права въезжать в Польшу независимо от того, является ли его владелец гражданином России или другой страны», - пояснил он.

Европейская комиссия ранее опубликовала разъяснения, согласно которым граждане России больше не могут въезжать в ЕС на автомобилях с российскими номерами. Однако, речь идет о рекомендации по интерпретации существующих правил. Решение о том, как трактовать документ, зависит от позиции властей конкретной страны ЕС. Запрет на въезд для автомобилей с российскими номерами уже ввели Литва, Латвия, Эстония и Финляндия.

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