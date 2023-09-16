МНЕНИЕ ⟩ Сколько еще мы будем платить за самое дорогое шоу в Эстонии?

Недопониманием было то, когда в разгар энергетического кризиса Кая Каллас объявила, что у ее родителей-пенсионеров дела идут хорошо. Однако если вы являетесь центром большой антироссийской проповеди, а достоянием общественности становится тот факт, что ваша собственная семья зарабатывает большие деньги на российском бизнесе, тогда вопрос уже в фактах. Бизнес? Был. Личные деньги перешли в этот бизнес? Перешли. Инвестиции были сделаны вместе с мужем? Были. Вы премьер-министр? Вы.

Я не понимаю, почему вопрос о том, набрал ли человек высокие баллы по тесту на эмоциональный интеллект, вдруг стал актуальным. Я также не понимаю, как может быть «личным решением» не уйти в отставку при такой констелляции и в демократической стране? Единственное личное решение здесь - какое платье надеть на соответствующую пресс-конференцию.

Такое решение, когда вы получили выгоду от бизнеса с Россией, но отказываетесь нести политическую ответственность и уходить в отставку, может быть принято только диктатором-автократом-монархом. Мне все труднее объяснять моим иностранным знакомым, как мы, благодаря премьер-министру, внезапно и с большим шумом переместились в списки третьих стран мира.