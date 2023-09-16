Странно, что Кая Каллас и Партия реформ говорят о каком-то недопонимании, пишет журналист Лийна Лакс.
ЖУРНАЛИСТ ⟩ Сколько еще мы будем платить за самое дорогое шоу в Эстонии?
Недопониманием было то, когда в разгар энергетического кризиса Кая Каллас объявила, что у ее родителей-пенсионеров дела идут хорошо. Однако если вы являетесь центром большой антироссийской проповеди, а достоянием общественности становится тот факт, что ваша собственная семья зарабатывает большие деньги на российском бизнесе, тогда вопрос уже в фактах. Бизнес? Был. Личные деньги перешли в этот бизнес? Перешли. Инвестиции были сделаны вместе с мужем? Были. Вы премьер-министр? Вы.
Я не понимаю, почему вопрос о том, набрал ли человек высокие баллы по тесту на эмоциональный интеллект, вдруг стал актуальным. Я также не понимаю, как может быть «личным решением» не уйти в отставку при такой констелляции и в демократической стране? Единственное личное решение здесь - какое платье надеть на соответствующую пресс-конференцию.
Такое решение, когда вы получили выгоду от бизнеса с Россией, но отказываетесь нести политическую ответственность и уходить в отставку, может быть принято только диктатором-автократом-монархом. Мне все труднее объяснять моим иностранным знакомым, как мы, благодаря премьер-министру, внезапно и с большим шумом переместились в списки третьих стран мира.
Весной народ выбрал, по их мнению, демократическое правительство. Если правительство больше не является демократическим, обязаны люди вообще продолжать играть в эту игру? В такой ситуации, законы недемократического правительства можно игнорировать, установленные ими налоги можно не платить, членам правительства и Рийгикогу не платить до тех пор, пока в стране не будет порядка.
Кто платит, тот и заказывает музыку. В этом случае платит народ и не должно быть стыдно высказывать требования к актерам - если нужно, то даже высвистеть их. А что, если придет кто-то еще хуже? Тогда его тоже можно будет высвистеть с должности, и намного раньше, чем через четыре года. И так должно продолжаться до тех пор, пока актеры не возьмут себя в руки и не дойдут до достойного уровня мастерства.
В Эстонии можно получить гораздо лучшее развлечение за более дешевые деньги! Сейчас же происходит самое дорогое государственное шоу, на которое плохие актеры тратят все больше денег налогоплательщиков. И я, вероятно, не единственная, кто устал платить за это.