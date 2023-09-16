В эти выходные по ночам возможны перебои в работе Swedbank

В связи с плановыми работами по обслуживанию ИТ-систем в эти выходные, с 16 по 18 сентября, ночью с 2:00 до 6:00 могут возникать кратковременные сбои в работе банковских карточек, мобильного банка, интернет-банка и банкоматов Swedbank.
«Приносим извинения в связи с возможными неудобствами и просим запланировать пользование банковскими услугами таким образом, чтобы работы по обслуживанию не помешали вашим банковским операциям», - отметил банк в пресс-релизе.
При возникновении вопросов клиенты могут обращаться к консультантам банка по круглосуточному телефону 6 310 310.