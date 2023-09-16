В эти выходные по ночам возможны перебои в работе Swedbank

В связи с плановыми работами по обслуживанию ИТ-систем в эти выходные, с 16 по 18 сентября, ночью с 2:00 до 6:00 могут возникать кратковременные сбои в работе банковских карточек, мобильного банка, интернет-банка и банкоматов Swedbank.