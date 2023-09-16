При учениях по эвакуации будет сымитировано кораблекрушение в прибрежных водах Эстонии

Красный Крест Эстонии, Финляндии, Латвии и Литвы в эти выходные будет тренироваться, как действовать в случае кораблекрушения, в результате которого, согласно сценарию, на пляж Хийумаа высадится около 1800 человек.
По данным Красного Креста Эстонии, цель учений - проверить сотрудничество в организации трансграничной эвакуации. Точнее, как зарегистрировать, временно разместить, а затем отправить обратно на родину людей, которые по сценарию оказались на Хийумаа в результате крушения круизного лайнера по пути из Хельсинки в Клайпеду. Мероприятия проходят в четырех местах: в Хельтермаа и порту Рохукюла, а также в Хаапсалу.
«Помимо кораблекрушения бывают и другие ситуации, когда может возникнуть необходимость в организации масштабной эвакуации, т.е. перемещения большого количества людей, будь то повышение уровня моря или военное нападение. Страны Балтии и Финляндия должны быть способны думать и действовать одинаково в трудных обстоятельствах, поэтому сегодня мы тренируемся вместе», - сказал координатор Эстонского Красного Креста по обеспечению готовности к несчастным случаям и руководитель учений Герт Тедер. Он добавил, что у Красного Креста Эстонии около сотни волонтеров, которые обучены оказывать помощь при различных крупных авариях и кризисах.
Действия предпринимаются по приглашению государства и оказывается поддержка органам, руководящим спасательными операциями.При необходимости просьбы о помощи направляются в национальные общества Красного Креста соседних стран; точно так же, как в этом упражнении. Это мероприятие будет реализовано и финансировано в рамках проекта Евросоюза Evacuation Ready.