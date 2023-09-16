Eurostat: в 2022 году 9,3 процента жителей ЕС не смогли обеспечить отопление своего жилья

В сравнении с 2021 годом этот показатель вырос на 2,4%. Количество респондентов, рассказавших о трудностях с поддержанием дома комфортной температуры, увеличилось в большинстве стран ЕС.

Наибольшие трудности с отоплением жилья испытывали жители Болгарии (22,5%), Кипра (19,2%), Греции (18,7%), а также Литвы и Португалии (по 17,5%).

Реже всего на сложности с поддержанием нужной температуры в доме жаловались жители Финляндии (1,4%), Люксембурга (2,1%) и Словении (2,6%). В Латвии о критических проблемах с оплатой счетов за отопление в 2022 году заявили 7,1% респондентов, годом ранее их было 4,9%.