«Мы стали смелее». Что изменилось в Иране спустя год после смерти девушки от рук полиции нравов

Случается, что неженатые пары идут по улице, держась за руки. А один из источников рассказал, что был свидетелем того, как полиция нравов в центре города велела девушке надеть хиджаб, а она громко послала их к черту.

Еще год назад, до событий, связанных со смертью Махсы Амини, такое было бы невозможно.

Иранцы говорят, что властям удалось прогнать их с улиц, но не удалось подавить дух свободы и протеста против физического и морального насилия.

Свидетельства иранок

По оценкам западного дипломата в Тегеране, попросившего об анонимности, в данный момент более 20 процентов женщин по всей стране выходят из дома без хиджаба и паранджи, нарушая тем самым законы Исламской Республики.

«Все так сильно изменилось с прошлого года, - рассказывает журналистке Би-би-си Каролин Хоули 20-летняя студентка тегеранской музыкальной школы (они общаются через защищенный канал одной из социальных сетей). - Я до сих пор не могу поверить в то, на что у меня теперь хватает смелости. Мы стали намного смелее».

«Когда я прохожу мимо полиции нравов, я испытываю жуткий страх, но держу голову высоко и делаю вид, что не заметила их, - продолжает девушка. - Теперь я ношу то, что мне нравится, когда выхожу на улицу».