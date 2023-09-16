ГАЛЕРЕЯ ⟩ Достойно уважения: в выходной день люди пришли убирать пляж

Акция началась у памятника Эстонии, и затем все направились вдоль набережной к центральному пляжу. В целом территория пляжа была чистой, но больше всего мусора было обнаружено между песчаными дюнами.

Эвели Уйск, участвовавшая в субботнике вместе со своей семьей, рассказала, что чаще всего они находили окурки и различные упаковочные отходы. Она пришла на пляж убирать в свой выходной день, потому что хотела внести свой вклад в сохранение чистоты окружающей среды. «К счастью, ситуация не самая худшая», - сказала она.

Эвели Уйск, принимавшая участие в субботнике вместе со своей семьей, рассказала, что больше всего они нашли окурки, тару и различные упаковочные отходы. Фото: Urmas Luik

Чуть поодаль виднелась группа из трех человек, которые также усердно собирали мусор на пляже.

Участница акции Анне Люми рассказала, что они пришли убираться, потому что учатся в Таллиннской высшей школе здравоохранения и участвуют в программе по управлению отходами. «Школа нас вдохновила», - рассказала она и добавила, что во время уборки мусора они даже увидели ежа.

Больше всего люди находили окурки, тару и упаковочные отходы. Фото: Urmas Luik

Руководитель Всемирного дня чистоты Элике Спасиорг заявила, что вклад каждого человека в сохранение и очистку природы имеет решающее значение. «В прошлом году в Эстонии приняли участие 50 тысяч человек, и, учитывая количество участников акции, количество вывезенного мусора впечатляет», - добавила она.

Помимо мелкого мусора (окурков и мелкого пластика), в этом году в центре внимания эстонской уборки находятся Балтийское море и кладбища.