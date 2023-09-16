Глава ЕЦБ обращалась с членами совета управляющих как с репортерами

На заседании совета управляющих Европейского центрального банка на этой неделе глава ЕЦБ Кристин Лагард обращалась с членами совета как с репортерами, требуя от них сдать свои мобильные телефоны уже в среду. Таким образом была предпринята попытка предотвратить утечку критической информации до обнародования решений.

Беспрецедентное обращение с руководителями центральных банков – это последний шаг Лагард, направленный на прекращение утечек. Утечки преследовали как саму Лагард, так и ее предшественника Марио Драги.

В среду также было принято решение о назначении Клавдия Буш кандидатом на пост главы банковского надзора Европейского центробанка. Источники, близкие к событиям, рассказали Reuters, что телефоны были возвращены, когда Буш была названа номинантом

Когда в 2018 году на ту же должность была назначена Андреа Энрия, информация просочилась в прессу еще до объявления.

Решение Лагард было принято на следующий день после того, как агентство Reuters эксклюзивно сообщило, что Европейский центральный банк повышает прогноз инфляции, что привело к повышению ставок в четверг.