Меери Пуссинен из Финляндии, региона Пирканмаа, наградили медалью «За спасение жизни» за проведение реанимационных действий, пишет Yle.
Последовала указаниям медиков и спасла жизнь: восьмилетняя Меери не испугалась, когда у дедушки остановилось сердце
Меери было 8 лет, когда она осталась ночевать у своего дедушки. На следующее утро у дедушки случился инфаркт, и он упал без сознания на пол кухни.
Жена дедушки позвонила в службу спасения. Из-за своей ограниченной подвижности женщина не смогла бы самостоятельно оказать первую помощь.
Девочка послушала указания сотрудников службы спасения. Меери делала искусственное дыхание дедушке в течение 7-10 минут, пока не приехала машина скорой помощи.
«Если бы не мужественные усилия Меери, дедушка бы умер», - говорится в сообщении Региональной административной службы Финляндии.
Отец Меери в пресс-релизе рассказал, что его дочь раньше не практиковала искусственное дыхание и не видела, как это делается.
«Этот случай оставил положительное впечатление, поскольку весной Меери выбрала в школе факультативный курс по оказанию первой помощи», - отметил отец.