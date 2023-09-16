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Последовала указаниям медиков и спасла жизнь: восьмилетняя Меери не испугалась, когда у дедушки остановилось сердце

rus.postimees.ee
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Меери Пуссинен в четверг наградили медалью ”«За спасение жизни».
Меери Пуссинен в четверг наградили медалью ”«За спасение жизни». Фото: Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

Меери Пуссинен из Финляндии, региона Пирканмаа, наградили медалью «За спасение жизни» за проведение реанимационных действий, пишет Yle

Меери было 8 лет, когда она осталась ночевать у своего дедушки. На следующее утро у дедушки случился инфаркт, и он упал без сознания на пол кухни.

Жена дедушки позвонила в службу спасения. Из-за своей ограниченной подвижности женщина не смогла бы самостоятельно оказать первую помощь.

Девочка послушала указания сотрудников службы спасения. Меери делала искусственное дыхание дедушке в течение 7-10 минут, пока не приехала машина скорой помощи.

«Если бы не мужественные усилия Меери, дедушка бы умер», - говорится в сообщении Региональной административной службы Финляндии.

Отец Меери в пресс-релизе рассказал, что его дочь раньше не практиковала искусственное дыхание и не видела, как это делается.

«Этот случай оставил положительное впечатление, поскольку весной Меери выбрала в школе факультативный курс по оказанию первой помощи», - отметил отец.

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