Последовала указаниям медиков и спасла жизнь: восьмилетняя Меери не испугалась, когда у дедушки остановилось сердце

Меери было 8 лет, когда она осталась ночевать у своего дедушки. На следующее утро у дедушки случился инфаркт, и он упал без сознания на пол кухни.

Жена дедушки позвонила в службу спасения. Из-за своей ограниченной подвижности женщина не смогла бы самостоятельно оказать первую помощь.

Девочка послушала указания сотрудников службы спасения. Меери делала искусственное дыхание дедушке в течение 7-10 минут, пока не приехала машина скорой помощи.

«Если бы не мужественные усилия Меери, дедушка бы умер», - говорится в сообщении Региональной административной службы Финляндии.

Отец Меери в пресс-релизе рассказал, что его дочь раньше не практиковала искусственное дыхание и не видела, как это делается.