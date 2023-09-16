Умер художник Фернандо Ботеро, любитель объемов и создатель забавных толстяков

В Монако на 92-м году жизни умер колумбийский художник Фернандо Ботеро, получивший всемирную известность благодаря своим скульптурам и картинам с изображением полных фигур.
Люди и животные в его работах весьма корпулентны, и это стало его визитной карточкой.
Президент Колумбии Густаво Петро назвал его художником, отображавшим человеческие недостатки и добродетели, а также традиции колумбийского народа.
У себя на родине он признан величайшим колумбийским художником всех времен. В его родном городе Медельине объявлена неделя траура.
Как сообщила дочь Ботеро Лина, причиной его смерти стала пневмония.
Несостоявшийся матадор
Сын коммивояжера Давида Ботеро и швеи Флоры Ангуло, Ботеро родился в 1932 году.
Его отец умер от сердечного приступа, когда ему было всего четыре года, и в детстве большую роль в жизни Фернандо играл его дядя, который мечтал сделать из мальчика матадора.
Он был лишен возможности посещать музеи и выставки, поэтому его первые художественные впечатления были связаны с архитектурой. Их он черпал, разглядывая барочный стиль церквей в его родном городе.
Но уже в 1948 году, когда Ботеро было 16 лет, воскресное приложение самой популярной в Медельине газеты El Colombiano опубликовало его первые иллюстрации, что дало начало его финансовой самостоятельности.
В свои двадцать с небольшим он отправился в Европу, где обучился основам классической живописи, а в конце 1950-х, по его словам, открыл для себя «новое измерение, более объемное, более монументальное, более экстравагантное, более экстремальное».
Одержимость объемом
В 1960 году молодой художник переехал в США.
С тех пор он работал в собственной уникальной манере, намеренно преувеличивая размеры и параметры своих героев.
По его словам, иногда он делал это ради комического эффекта, а иногда в качестве пародии.
Одним из самых известных примеров его стиля является версия «Моны Лизы» Леонардо да Винчи с опухшим лицом.
Ботеро говорил, что просто не в состоянии изображать изящные фигуры и предметы.
По его словам, он мог взять в качестве объекта тонкую иглу, но на холсте или в бронзе она превратилась бы в нечто в 10 раз больше оригинала с выпуклыми боками.
В интервью Би-би-си в 2008 году Ботеро рассказал, как однажды дочь попросила его помочь с домашним заданием по рисованию – надо было изобразить животное.
Он начал рисовать лошадь по классическим канонам и старался держать себя в руках, но в результате все равно получилась картинка в его стиле.
«Видите ли, мой мозг уже полностью деформирован, я не могу рисовать нормально. Что бы я ни делал, получается чистый Ботеро», - объяснял он.
Он пояснял, что одержим идеей объема.
«Я не рисую толстых женщин, я рисую объемы», - говорил Ботеро.
Героический Эскобар?
Ботеро не всегда изображал только прославивших его забавных толстяков. Есть в его арсенале и образы колумбийских партизан, а также весьма мрачные сцены последствий землетрясения.
Некоторые его работы были восприняты неоднозначно и подверглись критике. Среди таких – смерть наркобарона Пабло Эскобара, который был застрелен полицией в Медельине в 1993 году.
Ботеро изобразил его уворачивающимся от пуль, что обществом и критиками было воспринято как героизация преступника.
Ажиотаж также вызвали его работы с изображением пыток заключенных в тюрьме Абу-Грейб в Ираке. Плохими парнями на картинах предстают осуществляющие пытки американские военные.
Фернандо Ботеро владел художественными студиями в Париже, Нью-Йорке, Мексике, Колумбии и Италии.
По данным аукционного дома Sotheby's, любая из его работ продается более чем за 2 миллиона долларов.