Умер художник Фернандо Ботеро, любитель объемов и создатель забавных толстяков

Люди и животные в его работах весьма корпулентны, и это стало его визитной карточкой.

Президент Колумбии Густаво Петро назвал его художником, отображавшим человеческие недостатки и добродетели, а также традиции колумбийского народа.

У себя на родине он признан величайшим колумбийским художником всех времен. В его родном городе Медельине объявлена неделя траура.

Как сообщила дочь Ботеро Лина, причиной его смерти стала пневмония.

Несостоявшийся матадор

Фернандо Ботеро Фото: Getty Images

Сын коммивояжера Давида Ботеро и швеи Флоры Ангуло, Ботеро родился в 1932 году.

Его отец умер от сердечного приступа, когда ему было всего четыре года, и в детстве большую роль в жизни Фернандо играл его дядя, который мечтал сделать из мальчика матадора.

Он был лишен возможности посещать музеи и выставки, поэтому его первые художественные впечатления были связаны с архитектурой. Их он черпал, разглядывая барочный стиль церквей в его родном городе.

Но уже в 1948 году, когда Ботеро было 16 лет, воскресное приложение самой популярной в Медельине газеты El Colombiano опубликовало его первые иллюстрации, что дало начало его финансовой самостоятельности.

В свои двадцать с небольшим он отправился в Европу, где обучился основам классической живописи, а в конце 1950-х, по его словам, открыл для себя «новое измерение, более объемное, более монументальное, более экстравагантное, более экстремальное».

Одержимость объемом

Скульптура Фернандо Ботеро Фото: Getty Images