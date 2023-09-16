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«На некоторых написаны странные слова»: брошенные машины все чаще привлекают внимание жителей города

Трийн Роос
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Брошенная машина, которая стоит в Тарту на бульваре Пыхья.
Брошенная машина, которая стоит в Тарту на бульваре Пыхья. Фото: Erakogu

Читатель Elu24 пожаловался на то, что по всему Тарту стоят брошенные машины со спущенными шинами и без номеров. «Такие машины занимают чужие парковочные места, да и просто портят вид города», - говорит житель Тарту.

Во многих частях города можно увидеть непригодные для использования машины, которые все время стоят на одном месте. «Посреди лужайки на бульваре Пыхья в Тарту стоит брошенный автомобиль, у которого даже нет регистрационного знака. Машина стоит на газоне. Вероятно, уже давно. На машине большими буквами написано BOM», - рассказывает житель Тарту, отправивший наводку в редакцию Elu24. «Заставляет задуматься, что значит эта надпись? Ассоциируется с бомбой...», - говорит он.

Машина на газоне с надписью BOM.
Машина на газоне с надписью BOM. Фото: Erakogu
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