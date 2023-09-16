Ходатайствовать о пособии к началу учебного года можно до конца ноября

Вице-мэр Таллинна Андрей Канте пояснил, что, поскольку начало учебного года сопровождается дополнительной нагрузкой на семейный бюджет, город хочет внести свой вклад в поддержку детей.

«Школьники до 19 лет имеют право на получение пособия к началу учебного года. Для первоклассников величина пособия составляет 320 евро, для учеников со второго по двенадцатый класс, а также для учеников прикладных училищ - 75 евро. Надеюсь, что это станет хорошим подспорьем, в особенности, если в семье сразу несколько школьников», - сказал вице-мэр.

Пособие выплачивается школьникам в возрасте до 19 лет, которые начинают или продолжают получение среднего, основного или прикладного образования, хотя бы один из родителей ученика должен согласно регистру народонаселения являться жителем Таллинна как минимум с 1 января того года, в который представлено ходатайство о получении пособия. Ходатайство может быть представлено родителем, который официально живет с ребенком по одному адресу.