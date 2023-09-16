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Ходатайствовать о пособии к началу учебного года можно до конца ноября

rus.postimees.ee
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Школьные принадлежности. Фото иллюстративное.
Школьные принадлежности. Фото иллюстративное. Фото: Kamilla Selina Lepik

Таллинн в начале учебного года выплачивает всем школьникам до 19 лет ранцевое пособие. Представить ходатайство о получении пособия можно до 30 ноября. Ходатайство необходимо представить однократно, в последующие годы выплаты производятся автоматически, если условия получения пособия по-прежнему соблюдены. Достигшим совершеннолетия школьникам необходимо представить новое заявление, это можно сделать с конца сентября.

Вице-мэр Таллинна Андрей Канте пояснил, что, поскольку начало учебного года сопровождается дополнительной нагрузкой на семейный бюджет, город хочет внести свой вклад в поддержку детей.

«Школьники до 19 лет имеют право на получение пособия к началу учебного года. Для первоклассников величина пособия составляет 320 евро, для учеников со второго по двенадцатый класс, а также для учеников прикладных училищ - 75 евро. Надеюсь, что это станет хорошим подспорьем, в особенности, если в семье сразу несколько школьников», - сказал вице-мэр.

Пособие выплачивается школьникам в возрасте до 19 лет, которые начинают или продолжают получение среднего, основного или прикладного образования, хотя бы один из родителей ученика должен согласно регистру народонаселения являться жителем Таллинна как минимум с 1 января того года, в который представлено ходатайство о получении пособия. Ходатайство может быть представлено родителем, который официально живет с ребенком по одному адресу.

Ходатайствовать о получении таллиннских пособий для школьников можно через электронную среду самообслуживания до 30 ноября. В случае несовершеннолетних ходатайство о получении пособия представляет родитель, начиная с 18 лет школьник делает это самостоятельно. Ходатайство необходимо представить однократно, в последующие годы выплаты производятся автоматически, если условия получения пособия по-прежнему соблюдены. Ходатайство необходимо представить отдельно для каждого ученика. Родители достигшего совершеннолетия школьника получат уведомление об окончании действия прежнего ходатайства, после этого ученик сможет представить новое ходатайство самостоятельно.

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