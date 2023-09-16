Союз работников образования Эстонии (EHL) ходатайствует, чтобы в следующем году минимальная зарплата учителя составляла 1950 евро.
Союз работников образования требует повысить минимальную зарплату учителей до 1950 евро
«Это соответствует прогнозируемой средней зарплате в Эстонской республике в 2024 году. Министр образования и науки Кристина Каллас передала правительству два запроса на дополнительное финансирование, что также обеспечит увеличение минимальной зарплаты учителей на 8%», - говорится в информационном бюллетене EHL.
EHL направил петицию «Выбери эстонское образование!» с 6727 подписями в Рийгикогу 31 мая. Цель народной инициативы - повысить ценность профессии учителя за счет конкурентоспособной заработной платы.
«Комиссия Рийгикогу по культуре выразила свою поддержку петиции, и мы надеемся, что это пойдет на пользу и в ходе переговоров правительства по бюджету», - пишет EHL.