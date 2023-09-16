Союз работников образования требует повысить минимальную зарплату учителей до 1950 евро

«Это соответствует прогнозируемой средней зарплате в Эстонской республике в 2024 году. Министр образования и науки Кристина Каллас передала правительству два запроса на дополнительное финансирование, что также обеспечит увеличение минимальной зарплаты учителей на 8%», - говорится в информационном бюллетене EHL.

EHL направил петицию «Выбери эстонское образование!» с 6727 подписями в Рийгикогу 31 мая. Цель народной инициативы - повысить ценность профессии учителя за счет конкурентоспособной заработной платы.