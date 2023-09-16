Журналисты Прийт Хыбемяги, Марек Страндберг и Айнар Рууссаар в сегодняшней передаче Keskpäevatund на радио Kuku пришли к выводу, что вотум недоверия мэру Нарвы Катри Райк - это подготовка Центристской партии к разрыву ставших слишком тесными связей Нарвы с остальной Эстонией и противодействие школьному образованию на эстонском языке.
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Журналисты: вотум недоверия Катри Райк – прелюдия к отсоединению Нарвы от остальной Эстонии
По мнению Руусаара, вотуму недоверия Катри Райк предшествовала политическая игра, за которой стоит член Рийгикогу от Центристской партии Алексей Евграфов. «Михаил Кылварт, новый председатель Центристской партии, недавно посетил Нарву, что, вероятно, стало прелюдией к этому вотуму недоверия», - сказал Рууссаар.