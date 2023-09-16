Журналисты: вотум недоверия Катри Райк – прелюдия к отсоединению Нарвы от остальной Эстонии

Журналисты Прийт Хыбемяги, Марек Страндберг и Айнар Рууссаар в сегодняшней передаче Keskpäevatund на радио Kuku пришли к выводу, что вотум недоверия мэру Нарвы Катри Райк - это подготовка Центристской партии к разрыву ставших слишком тесными связей Нарвы с остальной Эстонией и противодействие школьному образованию на эстонском языке.