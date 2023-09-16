Пришлось применить оружие: в Латвии задержали 21 нелегального мигранта

По данным погранслужбы Латвии, при исполнении служебных обязанностей утром в пятницу в Аглоне были замечены два подозрительных автомобиля. В результате погони недалеко от железнодорожной станции Аглона был задержан микроавтобус Ford Tranzit.

Для задержания автомобиля сотрудникам Госпогранслужбы пришлось несколько раз применить табельное огнестрельное оружие, произведя прицельные выстрелы по шинам автомобиля. Сам водитель, гражданин Индии, был задержан лишь после предупредительного выстрела в воздух.

На месте происшествия была задержана группа нелегальных мигрантов - 14 граждан Индии, шестеро сирийцев и двое граждан Бангладеш.

В связи с организацией незаконного перемещения лиц и поддержки незаконного пребывания в Латвии также задержаны организаторы и соучастники преступления - гражданин Индии, гражданка Испании и гражданин Пакистана. Автомобиль Mercedes Benz, на котором ехали правонарушители, был задержан на дороге Прейли - Ливаны при содействии сотрудников Государственной полиции.

В ходе обыска у гражданина Индии и Испании также были обнаружены наркотические вещества - гашиш и марихуана.

Арестованные нарушители границы - 21 человек - возвращены в страну отправления в соответствии с нормативной базой, установленной усиленной системой охраны границы.