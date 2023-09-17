ФОТО ⟩ Милота: к полиции присоединился служебный пес Кару

Для кинолога Ахто Кару - уже третья служебная собака. В префектуре также есть 9-летний служебный пес Уру, который взял нового щенка под свое крыло и готов передать ему все свои познания полицейской работы.

Пока что Кару не патрулирует улицы и не ловит воров, а привыкает к новой жизни и обстановке. Щенок уже настолько привязался к своему хозяину, что не выпускает его из виду ни на минуту.