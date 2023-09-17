ДТП с участием троллейбуса и велосипедиста: один пассажир доставлен в больницу

Вчера в 13:28 Таллинне на перекрестке улиц Эхитаяте и Кескузе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один пассажир троллейбуса.
По предварительной информации, троллейбус Solaris под управлением 50-летнего водителя, совершая правый поворот, вынужден был резко затормозить, чтобы избежать столкновения с велосипедистом, переезжавшим дорогу по нерегулируемому переходу.
В результате резкого торможения пассажир троллейбуса, 70-летняя женщина, упала. Точные обстоятельства происшествия выяснит расследование. Пассажирка была доставлена в больницу.