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ДТП с участием троллейбуса и велосипедиста: один пассажир доставлен в больницу

rus.postimees.ee
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Троллейбус. Фото иллюстративное.
Троллейбус. Фото иллюстративное. Фото: Peeter Langovits

Вчера в 13:28 Таллинне на перекрестке улиц Эхитаяте и Кескузе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал один пассажир троллейбуса.

По предварительной информации, троллейбус Solaris под управлением 50-летнего водителя, совершая правый поворот, вынужден был резко затормозить, чтобы избежать столкновения с велосипедистом, переезжавшим дорогу по нерегулируемому переходу.

В результате резкого торможения пассажир троллейбуса, 70-летняя женщина, упала. Точные обстоятельства происшествия выяснит расследование. Пассажирка была доставлена в больницу.

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