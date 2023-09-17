В субботу в поселке Паламузе в 24-й раз прошла большая ярмарка Паунвере.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ На известной эстонской ярмарке можно было приобрести как мыло из медведя, так и нацистскую литературу
В Паламузе собралось более 700 торговцев. Ворота открылись в 10 часов утра, и торговля продолжалась до 18 часов. Ведущим мероприятия стал лауреат премии юмора Оскара Лутса, актер, режиссер и сценарист Кайт Калль.
Вечером выступили Танель Падар и группа Väliharf.
Ааре Яама, продававший мыло из медведя, привлек большое внимание своей особенной продукцией.
«Все началось с изготовления чучел. Возник вопрос, что делать с животным жиром. Я нашел ему применение. Это было более 15 лет назад», - говорит Яама.
Фиксированной цены за брусок мыла не было, но принцип был такой: платишь столько, сколько есть. У мыла есть три несомненных достоинства. «Оно хорошо пенится, сушит кожу и долго расходуется. После мытья таким мылом будет хороший сон, так как оно прочищает поры и организм отдыхает. Один покупатель смеялся надо мной, но на следующий день пришел и сказал, что проспал работу», - рассказывает мыловар.
Часть товара в начале дня купила телекомпания TV3, которая передаст украинским военным 13 килограммов мыла из медведя вместе с баней.
На другом конце ярмарки старик Яан продавал вещи середины прошлого века: монеты, банкноты, медали, книги. По словам самого старика, это были вещи, которые в противном случае просто пылились бы у него дома.
«Я помню одного покупателя, который однажды на ярмарке хотел купить у меня что-то за 500 крон. Он сказал, что у него ужасная жажда пива. Я дал ему свои 500 и сказал, чтобы он их обе разменял. Больше я этих денег не видел. У него был полный кошелек купюр. Возможно, так они и попадали туда», - рассказал Яан.