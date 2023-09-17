ГАЛЕРЕЯ ⟩ На известной эстонской ярмарке можно было приобрести как мыло из медведя, так и нацистскую литературу

В Паламузе собралось более 700 торговцев. Ворота открылись в 10 часов утра, и торговля продолжалась до 18 часов. Ведущим мероприятия стал лауреат премии юмора Оскара Лутса, актер, режиссер и сценарист Кайт Калль.

Вечером выступили Танель Падар и группа Väliharf.

Ааре Яама, продававший мыло из медведя, привлек большое внимание своей особенной продукцией.

«Все началось с изготовления чучел. Возник вопрос, что делать с животным жиром. Я нашел ему применение. Это было более 15 лет назад», - говорит Яама.

Лавка с мылом. Фото: Margus Ansu

Фиксированной цены за брусок мыла не было, но принцип был такой: платишь столько, сколько есть. У мыла есть три несомненных достоинства. «Оно хорошо пенится, сушит кожу и долго расходуется. После мытья таким мылом будет хороший сон, так как оно прочищает поры и организм отдыхает. Один покупатель смеялся надо мной, но на следующий день пришел и сказал, что проспал работу», - рассказывает мыловар.

Часть товара в начале дня купила телекомпания TV3, которая передаст украинским военным 13 килограммов мыла из медведя вместе с баней.

На другом конце ярмарки старик Яан продавал вещи середины прошлого века: монеты, банкноты, медали, книги. По словам самого старика, это были вещи, которые в противном случае просто пылились бы у него дома.

Своеобразная литература. Фото: Kristofer Seema