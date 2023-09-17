Кылварт о переговорах по бюджету: резкие сокращения лишь усугубят экономический спад

Кылварт отметил, что кризис, который стремительно набирает обороты, вызван несколькими причинами: пандемией, дефицитом газа и войной России против Украины. «Кризис не является чем-то уникальным - экономика не может все время расти, она развивается циклами: за ростом всегда следует спад, за спадом - рост», - сказал Кылварт, - Во время спада мы должны сфокусироваться на том, что мы можем сделать, чтобы смягчить его влияние и как можно скорее войти в следующую фазу – роста. Однако правительство предлагает ответ, который, по сути, сводится к тому, что мы не будем ничего предпринимать, а начнем экономить деньги и урезать».

По словам Кылварта, в ситуации, когда у нас нет возможности влиять на ряд внешних факторов, необходимо делать все, чтобы экономика и жители Эстонии пережили кризис максимально безболезненно.

«Во время спада экономики, когда снижается спрос, сокращаются частные инвестиции и реальные доходы, необходимо инвестировать в экономику, чтобы, насколько это возможно, удержать ее на плаву. Повышение налогов затронет прежде всего людей с низкими доходами. Поддержка предприятий, в первую очередь малых и средних, стимулирование кредитования, инвестиции в образование и инфраструктуру, а также сохранение рабочих мест - это меры, которые ученые-экономисты называют противоциклическими, они предусматривают увеличение расходов госбюджета, а не сокращение», - сказал Кылварт.