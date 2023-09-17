«Если мы говорим о снижении качества образования, и если это произойдет вследствие неподготовленной реформы, то можно говорить о нарушении прав человека», - ответил вице-мэр Таллинна Андрей Канте (Центристская партия) на вопрос газеты Pealinn о том, можно ли говорить о нарушении прав человека, если в ближайшие семь лет в русскоязычных школах полностью исчезнет русский язык.
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Вице-мэр Таллинна сравнил переход на эстоноязычное образование с нарушением прав человека
Интервью с вице-мэром Канте под заголовком «Переход на обучение на эстонском языке может привести к нарушению прав человека» в газете Pealinn вышло 11 сентября.