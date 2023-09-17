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Вице-мэр Таллинна сравнил переход на эстоноязычное образование с нарушением прав человека

Лоора-Элизабет Ломп
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Андрей Канте.
Андрей Канте. Фото: Eero Vabamägi

«Если мы говорим о снижении качества образования, и если это произойдет вследствие неподготовленной реформы, то можно говорить о нарушении прав человека», - ответил вице-мэр Таллинна Андрей Канте (Центристская партия) на вопрос газеты Pealinn о том, можно ли говорить о нарушении прав человека, если в ближайшие семь лет в русскоязычных школах полностью исчезнет русский язык.

Интервью с вице-мэром Канте под заголовком «Переход на обучение на эстонском языке может привести к нарушению прав человека» в газете Pealinn вышло 11 сентября.

Бывший министр образования и науки, один из инициаторов перехода на эстоноязычное образование Тынис Лукас («Отечество») сказал Postimees, что этот вопрос имеет как юридическую, так и смысловую сторону. «С юридической точки зрения это, конечно, нонсенс, потому что язык обучения не имеет отношения к правам человека. Но если вы считаете, что образование на родном языке - это важное право, которое должно быть гарантировано детям, то с этим можно только согласиться. Только, как правило, это устроено таким образом, что у народа есть своя страна и там должно быть гарантировано образование на родном языке. У русскоязычных людей в качестве такой страны есть Россия. У других народов есть свои страны», - прокомментировал Лукас.

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