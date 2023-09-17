Postimees писал в пятницу, что, по словам представителя украинской военной разведки, состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова в последние дни было очень тяжелым. Сейчас российские каналы сообщают, что он скончался в одной из московских больниц.
Российские СМИ: глава Чечни Рамзан Кадыров мертв
Украинская газета «Обозреватель» сообщила, что Кадыров несколько дней находился в коме. Об этом изданию заявили несколько источников из чеченской диаспоры в Украине.
В начале недели Кадыров был доставлен самолетом в Москву, но врачи не смогли ему помочь, после чего он был отправлен обратно в Чечню. Больного Кадырова планировалось отправить на лечение за границу, скорее всего, в Объединенные Арабские Эмираты.
О том, что Кадыров находится в коме, ранее сообщали и оппозиционные чеченские каналы.
Однако в воскресенье Visegrad 24 сообщил, что по российским каналам прошла информация, якобы Кадыров скончался в московской больнице.
Intensifying rumours on large Russian telegram channels saying Kadyrov has died at a hospital in Moscow, failing to wake up from his coma— Visegrád 24 (@visegrad24) September 17, 2023
If true, Chechnya could quickly descend into chaos, creating an opportunity for a third Chechen War against Russia. pic.twitter.com/D5pozbWJfn