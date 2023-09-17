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Российские СМИ: глава Чечни Рамзан Кадыров мертв

Postimees
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Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Chingis Kondarov

Postimees писал в пятницу, что, по словам представителя украинской военной разведки, состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова в последние дни было очень тяжелым. Сейчас российские каналы сообщают, что он скончался в одной из московских больниц.

Украинская газета «Обозреватель» сообщила, что Кадыров несколько дней находился в коме. Об этом изданию заявили несколько источников из чеченской диаспоры в Украине.

В начале недели Кадыров был доставлен самолетом в Москву, но врачи не смогли ему помочь, после чего он был отправлен обратно в Чечню. Больного Кадырова планировалось отправить на лечение за границу, скорее всего, в Объединенные Арабские Эмираты.

О том, что Кадыров находится в коме, ранее сообщали и оппозиционные чеченские каналы.

Однако в воскресенье Visegrad 24 сообщил, что по российским каналам прошла информация, якобы Кадыров скончался в московской больнице.

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