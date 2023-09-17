В соцсетях Кадырова появилось опровержение его смерти

Postimees писал в пятницу, что, по словам представителя украинской военной разведки, состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова в последние дни было очень тяжелым. Сегодня российские каналы также сообщали, что он скончался в одной из московских больниц. Однако на Telegram канале самого Кадырова появилось опровержение этой информации.