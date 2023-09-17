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В соцсетях Кадырова появилось опровержение его смерти

Дополнено в 14:07!
Postimees
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Глава Чечни Рамзан Кадыров.
Глава Чечни Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Chingis Kondarov

Postimees писал в пятницу, что, по словам представителя украинской военной разведки, состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова в последние дни было очень тяжелым. Сегодня российские каналы также сообщали, что он скончался в одной из московских больниц. Однако на Telegram канале самого Кадырова появилось опровержение этой информации.

«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит», - написал Кадыров в Telegram и сопроводил сообщение видео своей прогулки под дождем. 

Ранее украинская газета «Обозреватель» сообщила, что Кадыров несколько дней находился в коме. Об этом изданию заявили несколько источников из чеченской диаспоры в Украине.

О том, что Кадыров находится в коме, ранее сообщали и оппозиционные чеченские каналы.

В воскресенье издание Visegrad 24 сообщило, что по российским каналам прошла информация, якобы Кадыров скончался в московской больнице.

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