Postimees писал в пятницу, что, по словам представителя украинской военной разведки, состояние здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова в последние дни было очень тяжелым. Сегодня российские каналы также сообщали, что он скончался в одной из московских больниц. Однако на Telegram канале самого Кадырова появилось опровержение этой информации.
В соцсетях Кадырова появилось опровержение его смерти
«Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит», - написал Кадыров в Telegram и сопроводил сообщение видео своей прогулки под дождем.
Ранее украинская газета «Обозреватель» сообщила, что Кадыров несколько дней находился в коме. Об этом изданию заявили несколько источников из чеченской диаспоры в Украине.
О том, что Кадыров находится в коме, ранее сообщали и оппозиционные чеченские каналы.
В воскресенье издание Visegrad 24 сообщило, что по российским каналам прошла информация, якобы Кадыров скончался в московской больнице.
Intensifying rumours on large Russian telegram channels saying Kadyrov has died at a hospital in Moscow, failing to wake up from his coma— Visegrád 24 (@visegrad24) September 17, 2023
If true, Chechnya could quickly descend into chaos, creating an opportunity for a third Chechen War against Russia. pic.twitter.com/D5pozbWJfn