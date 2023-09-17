ИНТЕРВЬЮ ⟩ Военный эксперт: война кончится, когда в каждой семье кто-то похоронит мужа, сына, брата

В январе 2023 года Герасимов жаловался: система, мол, оказалась не очень. Дальше они попытались купировать свою слабость по части мобилизации за счет ужесточения законов. Но это скорее психологическая компенсация: запугивание, чтобы меньше сопротивлялись.

- Зачем армии солдаты, которые пошли воевать, потому что боялись, что права отнимут и загранпаспорт?

- Это деспотия, она по-другому не умеет. Там идет борьба за выживание самой власти, за ее сохранение. А мобилизация такая всегда была - что у большевиков, что у Мао. И экстерриториальный принцип службы в армии у них всегда был для того, чтобы человек сбежать не мог. И унижения в армии были всегда, чтобы человека ломать, делать его послушным. Ну, хорошо, кого-то они так мобилизуют. А кто будет этими людьми командовать?

- Это я хотела у вас дальше спросить: где они офицеров столько возьмут?

- Даже не офицеров, а сержантов. Где им взять сержантов? Сержанта надо готовить полтора-два года. Еще сердюковская реформа начиналась с этой проблемы: в России не хватало нормальных сержантов. А что касается офицеров, то младшего командного состава уничтожено этой войной уже целое поколение.

- Если всё так, как вы говорите, почему Украина до сих пор не победила?