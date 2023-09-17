Групповое убийство в Латвии. Двое из осужденных – подростки

Один из осужденных приговорен к 19 годам лишения свободы и пробационному надзору, двое других - к восьми годам.

Вечером 19 сентября 2022 года осужденные, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вошли в заброшенное здание на улице Берзес в Добеле, Латвия, где на втором этаже здания спал потерпевший. С целью хищения денег и сигарет один из них начал обыскивать карманы потерпевшего, в результате чего тот проснулся.

Один из них неоднократно требовал от потерпевшего отдать деньги, но тот отказывался это сделать, и тогда осужденный не менее одного раза ударил потерпевшего кулаком по лицу, затем достал из сумки нож и одной рукой зажал потерпевшему рот, чтобы тот не звал на помощь.

Взяв нож в другую руку, он умышленно нанес мужчине не менее трех ударов ножом в шею и голову, где расположены жизненно важные органы. После нанесения ударов убийца, зная, что двое других осужденных являются несовершеннолетними, передал им нож и спросил, кто будет наносить удары следующим, тем самым подстрекая несовершеннолетних к совершению преступления.

Один из несовершеннолетних взял нож, подошел к потерпевшему и нанес ему несколько ударов ножом примерно в то же место, куда его ударил взрослый подсудимый. Затем другой несовершеннолетний подсудимый взял нож и повторил действия двух других подсудимых.

После нанесения телесных повреждений несовершеннолетние молодые люди еще раз обыскали карманы потерпевшего в поисках денег и сигарет, но ничего не нашли, и все трое ушли. От полученных травм потерпевший скончался.

Помимо обвинения в групповом убийстве, сопряженном с разбоем, совершеннолетний осужденный также в преступлении, связанном с подстрекательством детей.