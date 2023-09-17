Реформистка Сутроп: нельзя голосовать за бюджет, который лишает Эстонию будущего

По словам Сутроп, она не поверила своим ушам, когда услышала, что один из вариантов, предложенных на переговорах по госбюджету в Вихула, предусматривает сокращение увеличения финансирования высшего образования с согласованных 15 процентов до 10 или 13 процентов.

«Я понимаю, что состояние наших государственных финансов катастрофическое, но сокращение финансирования образования и научных исследований поставит нас на колени. Высшее образование - это основа выживания эстонского языка, культуры и государства. Сокращение дорого нам обойдется, потому что в итоге пострадают все сферы жизни, ведь специалисты с высшим образованием нужны всем. Мы режем наше будущее и лишаем нашу страну возможности повысить конкурентоспособность и добиться экономического роста, который позволил бы нам повысить благосостояние людей и поддержать другие сферы, такие как культура, экология, безопасность и т.д.», - написала Сутроп.

«Более того, это является нарушением обещаний и морально предосудительно. Невыполнение обещаний разрушает даже последнее доверие к политикам. Ректоры, студенты, преподаватели, научные работники и работодатели - все они верят, что данное им обещание обеспечить ежегодное увеличение финансирования высшего образования на 15 процентов будет выполнено», - добавила она.