Сотни попыток пересечения границы в день: чаще всего перевозкой нелегальных мигрантов занимаются латвийцы

Схема проста - при поддержке спецслужб страны-агрессора вербуются люди из стран Азии и Африки, которым дают туристические визы в Беларусь и обещают возможность въезда в Евросоюз. Далее мигрантов привозят к границе Латвии и заставляют незаконно переправиться через границу - повредив забор или переправившись на лодках в тех местах, где граница проходит по реке. В Латвии мигрантов уже ждут завербованные белорусскими спецслужбами латвийцы, которые в поисках легкой наживы готовы увести нелегалов вглубь территории Евросоюза.

Организаторы и нарушители бывают агрессивными, поэтому пограничникам нередко приходится применять огнестрельное оружие.

Представитель Госпогранохраны подтвердил, что большая часть встречающих мигрантов со стороны Латвии - именно граждане Латвии, но среди них встречаются и бывшие мигранты, которые уже получили разрешение на пребывание в Евросоюзе. В этом году против людей, совершивших такие преступления, уже возбуждено более 60 уголовных процессов и, по словам начальника Госпогранохраны, каждую недели задерживают все новых нарушителей закона.