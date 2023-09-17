ВИДЕО ⟩ Акция протеста или вандализм? Экоактивисты облили краской главные ворота Берлина

Активисты разбрызгали краску с помощью огнетушителей. Пострадали в итоге все шесть колонн ворот. 13 активистов были задержаны, на месте работают экстренные службы, сообщил dpa представитель полиции. Территория вокруг ворот была оцеплена. «Протест ясно дает понять: пришло время политических перемен: от ископаемого топлива к справедливости», - цитирует dpa заявление активистов.

Бургомистр Берлина резко раскритиковал активистов

Правящий бургомистр Берлина Кай Вегнер резко раскритиковал акт вандализма, напомнив, что ворота - это символ Берлина как города свободы. «Город, который также выступает за свободу выражения мнений и честные дебаты о нашем будущем. Своими действиями эта группа не только наносит ущерб историческим Бранденбургским воротам, но и нашему свободному дискурсу о важных проблемах нашего времени и будущего», - заявил Вегнер.

Действия активистов он назвал не «протестами», а скорее «незаконным причинением ущерба собственности и уголовными правонарушениями». «Поступая таким образом, они оказывают медвежью услугу важному вопросу защиты климата. Те, кто серьезно относится к защите климата, должны дистанцироваться от этих действий и этой группы», - призвал бургомистр.

Акции «Пятницы ради будущего» прошли по всей Германии

Активисты «Последнего поколения» объявили с 13 сентября бессрочную акцию протеста в Берлине. По словам организаторов, сотни людей со всей Германии поедут в столицу, чтобы потребовать от федерального правительства поэтапного отказа от ископаемого топлива к 2030 году. Самый распространенный метод борьбы активистов «Последнего поколения» - это перекрытие дорог, о чем уже предупредили полицейские службы Берлина.

На этой же неделе в 250 городах Германии прошли акции в защиту климата «Пятницы ради будущего». По всей стране в пятницу, 15 сентября, в них приняли участие около 250 тысяч человек. Больше всего людей вышли на улицы Берлина, где, по данным организаторов, собралось 25 тысяч человек, а по данным полиции - 12,5 тысячи.