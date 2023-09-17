«Оппенгеймер» станет самым кассовым биографическим фильмом в истории

Фильм «Оппенгеймер» собрал в мировом прокате больше $900 млн, пишет Deadline. Ожидается, что за эти выходные он обгонит «Богемскую рапсодию», собравший 910 миллионов долларов, и станет самым кассовым байопиком в истории, пишет «Новая Газета.Европа».
По предварительным оценкам, кассовые сборы «Оппенгеймера» с учетом субботы и воскресенья достигнут 912 миллионов долларов.
Это третий фильм Кристофера Нолана, показывающий очень высокие результаты по продажам. Выше «Оппенгеймера» - «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды».
В байопике о Роберте Оппенгеймере - американском изобретателе атомной бомбы - снялись Киллиан Мерфи, Роберт Дауни-младший, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Флоренс Пью, Гэри Олдман и другие.
В российском прокате официально фильм не выходил. Американская кинопокмпания Universal Pictures вскоре после начала войны в Украине заявила о временной остановке проката своих фильмов в России. В начале июля 2022-го стало известно, что компания закроет свой офис в России.
1 августа вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил показывать картины из «недружественных стран» без согласия правообладателей, в том числе для того, чтобы российские зрители смогли посмотреть в кинотеатрах американские картины «Барби» и «Оппенгеймер».
Однако замглавы Минкульта Андрей Малышев заявил, что предложенные картины «не отвечают целям и задачам, поставленным главой государства, по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».