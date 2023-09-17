«Оппенгеймер» станет самым кассовым биографическим фильмом в истории

По предварительным оценкам, кассовые сборы «Оппенгеймера» с учетом субботы и воскресенья достигнут 912 миллионов долларов.

Это третий фильм Кристофера Нолана, показывающий очень высокие результаты по продажам. Выше «Оппенгеймера» - «Темный рыцарь» и «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

В байопике о Роберте Оппенгеймере - американском изобретателе атомной бомбы - снялись Киллиан Мерфи, Роберт Дауни-младший, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Флоренс Пью, Гэри Олдман и другие.

В российском прокате официально фильм не выходил. Американская кинопокмпания Universal Pictures вскоре после начала войны в Украине заявила о временной остановке проката своих фильмов в России. В начале июля 2022-го стало известно, что компания закроет свой офис в России.

1 августа вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») предложил показывать картины из «недружественных стран» без согласия правообладателей, в том числе для того, чтобы российские зрители смогли посмотреть в кинотеатрах американские картины «Барби» и «Оппенгеймер».